Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı’yı kazanan Emin Alper kimdir?

Ağustos 1974 Karaman doğumlu yönetmen ve senarist Emin Alper, 1999’da Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü Modern Türkiye Tarihi Bölümü'nde doktora yaptı. Sinema merakı Boğaziçi çatısı altında başlayan Alper ilk kısa filmi Mektup’u 2005 yılında çekti.

Bu filmi pek çok kısa film festivalinde gösterilen ve ödül toplayan Rıfat (2006) adlı kısa film izledi. Prömiyerini yaptığı 31. İstanbul Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’ne layık görülen ilk uzun metraj yapımı Tepenin Ardı ile oldukça ses getiren Emin Alper, takip eden yıllarda Abluka (2015) ve Kız Kardeşler (2019) filmlerine imza attı.

İkinci filmi Abluka ile 72. Venedik Film Festivali'nin ana yarışmasında Jüri Özel Ödülü’ne uzanan Emin Alper, 2019'da da Kız Kardeşler filmi ile Berlin Film Festivali'nin ana yarışmasına seçildi.

Uluslararası camiada adını duyuran Emin Alper 2022'de çektiği dördüncü uzun metraj filmi Kurak Günler ile Cannes Film Festivali'nin en önemli yan gösterim bölümü olarak da bilinen Belirli Bir Bakış bölümüne dahil oldu. 59. Antalya Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini yapan Kurak Günler başta En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ve SİYAD ödülü de dahil olmak üzere festivalde 9 ödüle layık görüldü. Emin Alper, sinema kariyerinin yanı sıra yeni kurulan Sinematek'in artistik direktörlük görevini de üstlendi.