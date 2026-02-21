Berlin Film Festivali’ne Türk damgası: Altın Ayı İlker Çatak’a, Gümüş Ayı Emin Alper’e

Bu yıl 76’ncısı düzenlenen Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) Türk sineması büyük başarıya imza attı. Festivalin en prestijli ödülü olan Altın Ayı, İlker Çatak’ın yönettiği ve başrollerinde Özgü Namal ile Tansu Biçer’in yer aldığı Sarı Zarflar filmine verildi.

Festivalde Gümüş Ayı ödülünü ise Emin Alper’in yönettiği Kurtuluş filmi kazandı. Böylece Türk sineması, Berlin Film Festivali’nin en önemli iki ödülünü aynı yıl kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Altın Ayı ve Gümüş Ayı ödülleri, Berlinale’nin en dikkat çeken ve uluslararası alanda en prestijli ödülleri arasında yer alıyor. İlker Çatak ve Emin Alper’in filmleri, hem jüri hem de izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin kazandığı üçüncü ödül oldu

Türkiye, Berlin Film Festivali’nde bugüne kadar üç kez Altın Ayı ödülünü kazandı. İlk olarak 1964’te Metin Erksan’ın Susuz Yaz filmiyle, ardından 2010’da Semih Kaplanoğlu’nun Bal filmiyle bu ödül Türkiye’ye geldi.