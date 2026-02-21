Berlin’de Gümüş Ayı’yı kazanan Kurtuluş filminin konusu ne?

76’ncı Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı Ödülü’ne layık görülen Kurtuluş filmi, Emin Alper imzasıyla beyaz perdeye taşındı.

Başrollerinde Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman ve Naz Göktan’ın yer aldığı film, Batman ve Mardin arasında geçen bir toprak çatışmasını anlatıyor.

Festival afişi Arda Aktaş tarafından tasarlanan film, korucu Hazeran aşireti ile yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasındaki gerilimi ve çatışmayı merkezine alıyor.

Liman Film yapımcılığında hayata geçen Kurtuluş’un görüntü yönetmenliğini Ahmet Sesigürgil ve Barış Aygen üstlenirken, kurgusunu Özcan Vardar, müziklerini ise Christiaan Verbeek hazırladı.