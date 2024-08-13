Beyoğlu, 4-7 Ekim'de 'Uluslararası Dostluk Film Festivali'ni ağırlayacak

Festivalin 'İnsani Bakış' bölümü, Filistinli şair Mahmud Derviş anısına gerçekleştirilecek. Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekecek bölümde, 'Cannes Film Festivali'nden ödül alan ilk Filistinli yönetmen Michel Khleifi master class eğitimi verecek.

'Ömer' filmiyle Oscar'a aday gösterilen Hany Abu Assad, Batı Şeria bölgesindeki çatışmayı yansıttığı kısa filmiyle Oscar'a aday olan ve Bafta'da 'En İyi Kısa Film Ödülü'ne layık görülen Farah Nabulsi, Filistinli bir ailenin çektiği günlük sıkıntıları '200 Metre' filminde işleyen Amin Nayfeh, 'Anyn-İkinci Gözüm' ile 'Oscar Öğrenci Akademi Ödülü' kazanan Ahmad Salih ve 2020'de 'Berlinale Uluslararası Jürisi'ne seçilen Annamarie Jacir festivale katılacak isimler arasında yer alıyor.

Festival başvuruları 23 Ağustos'a kadar sürecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Zeytinburnu Belediyesinin de destek verdiği festival 'Ana Yarışma', 'Kırk Yıllık Hatır' ve 'İnsani Bakış-Filistin' adlı üç bölümden oluşacak. Festival başvuruları, 23 Ağustos'a kadar 'filmfreeway' ve 'festhome' platformlarından yapılabilecek. Detaylı bilgi için 'dostlukfilmfestivali.com' adresi ziyaret edilebilir.