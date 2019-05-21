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Bilinçsiz önyargıları yıkmak en zoru

Egon Zehnder Yönetici Ortağı Murat Yeşildere’yle toplumsal cinsiyet eşitliğini, hayatı algılayış biçimini, ailesini, yeni çalışmasını, ünlü yazar Haruki Murakami ve usta ressam Magritte’e duyduğu hayranlığı konuştuk. Nermin Sayın'ın haberi...

Bilinçsiz önyargıları yıkmak en zoru
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