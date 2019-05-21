Bilinçsiz önyargıları yıkmak en zoru
Egon Zehnder Yönetici Ortağı Murat Yeşildere’yle toplumsal cinsiyet eşitliğini, hayatı algılayış biçimini, ailesini, yeni çalışmasını, ünlü yazar Haruki Murakami ve usta ressam Magritte’e duyduğu hayranlığı konuştuk. Nermin Sayın'ın haberi...
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