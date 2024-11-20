'Bir mor ve ötesi Müzikali: ARAF' 25 Kasım'da başlıyor

BKM'nin yeni prodüksiyonu 'Bir mor ve ötesi Müzikali: ARAF', 25 Kasım itibarıyla sahnelenmeye başlayacak. Baran Bölükbaşı, Şifanur Gül, Reha Özcan, Canan Ergüder ve Beyti Engin'in başrollerde yer aldığı müzikalin proje tasarımı ve yönetmenliğini Ömer Fırat Köker üstleniyor.

Müzikalde ayrıca Cem Güler, Yunus Emre Terzioğlu, Ece Yaşar, Ayşe Buse Özgel, Ayşegül Aslan Öcal, Bahar Elden, Bartu Ayaz, Beril Korkmaz, Ezgi Acıoğlu, İlteriş Berat Bakırhan, Yağmur Elif Seber ve Zeynep Çötelioğlu rol alıyor.

Sezon boyunca İstanbul Maximum Uniq Hall'de seyircileri ile buluşmaya hazırlanan müzikal, kasım ve aralıktaki ilk gösterimlerin ardından 2025 yılı 8,11,12 ve 21 Ocak'ta Maximum Uniq Hall'da, 18 Ocak'ta Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda ve 27-28 Ocak'ta Ankara Congresium'da sahnelenecek. 2025'te müzikal, şubat, mart ve nisanda da Maximum Uniq Hall'de sahnelenmeye devam edecek.