'Bir mor ve ötesi Müzikali: ARAF' sanatseverlerle buluştu

Bir BKM yapımı olan 'Bir mor ve ötesi Müzikali: ARAF'ın proje tasarımında, müzikalin yönetmeni de olan Ömer Fırat Köker'in imzası var. Maximum Uniq Hall'de gerçekleştirilen gala ile sanatseverlerin beğenisine sunulan eserde, Reha Özcan, Canan Ergüder, Beyti Engin, Baran Bölükbaşı ve Şifanur Gül başrollerde yer alıyor. Mor ve Ötesi şarkıları ise orkestra eşliğinde seslendiriliyor.

"Hamlet'i Araf haline getirip, 'mor ve ötesi' şarkıları söylüyoruz"

Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ekipten oyuncu Reha Özcan, "Kostümü değiştirip zamanın içine giriyoruz ve diyalogları geliştiriyoruz. Bu anlamda biraz yorucu ama çok keyifli. Hamlet'i Araf haline getirip, 'mor ve ötesi' şarkıları söylüyoruz. Bu bir başkaldırı aslında. Tiyatral ve bütünsel anlamda tüm karşı duruşları seviyorum. Her şeyi parçalamayı da seviyorum. Bu anlamda mor ve ötesi şarkılarıyla bir zaman akışı çıkarmak benim için muhteşem bir mücadele. Çok çalışkan, sevgi dolu, yetenekli insanlarla bir aradayım. Her gün yeni bir şey öğreniyorum" dedi.

Canan Ergüder ise oyunla ilgili "Çok heyecan verici buldum fikri. Bence çok dahice bir fikirdi. Sahneye nasıl konulacak, kimler oynayacak? Uzun süren bir prosedür oldu. Sonucunda da muhteşem bir ekiple çalışma fırsatımız oldu. Çok eğlenceli, bambaşka aranjelerle seyircilerin karşısına çıkıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.