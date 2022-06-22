Bodrum Atölye Buluşmaları, sanatçılarla sanatseverleri bir araya getirecek

Çalışmalarını Bodrum’da yürüten yaklaşık 50 sanatçı, Bodrum Atölye Buluşmaları (BAB) ile atölyelerinin kapılarını sanatseverlere açacak. 28 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında Bodrum’da düzenlenecek etkinlikte sanatçı ile sanatseverlerin aracısız buluşması amaçlanıyor.

ART Melek Girişimi tarafından Bodrum Belediyesi’nin desteğiyle organize edilen Bodrum Atölye Buluşmaları’nda, Bodrum’da resim, heykel, seramik, mozaik, halı dokuma gibi farklı disiplinlerde üreten sanatçılar kendi atölyelerinde sanatseverleri ağırlayacak.

Devrim Erbil, Muzaffer Akyol, Ali Atmaca, Kadir Akorak, Doğu Çankaya, Zehra Sargın, Elvan Erdin ve Hanefi Yeter’in resim; Mehmet Kutlu, Tevfik Karagözoğlu ve Zeynep Homan’ın seramik; Ender Güzey ile Bahadır Baruter’in heykel; Ela Cindoruk’un ise takı tasarım atölyelerini sanatseverlere açacağı etkinlikte sanatseverler, sanatçıların atölyesine giderek onları çalışırken izleyebilecek, yaratım sürecine katılabilecek ve sanatçılar ile sohbet ve söyleşi yapmanın yanı sıra eserler de satın alabilecekler.

Bütün atölyeler 16.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Bodrum yarımadasının farklı lokasyonlarında 6 gün boyunca sürecek atölye gezileri dışında sanat eğitimleri, çocuklar için sanat organizasyonları da düzenlenecek.

Datçalı sanatçılar da geliyor

Öte yandan aynı tarih aralığında Datçalı sanatçıların da Bodrum’da bir sergisi olacak. 12 Datçalı sanatçının katıldığı serginin adı: Karşı Komşu. BAB günleri içinde yani 28 Haziran- 3 Temmuz tarihleri arasında sanatseverlere açık olacak sergi Osmanlı Tersanesi’nde gerçekleşecek.