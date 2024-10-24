Boğaziçi Üniversitesi Adalet Ağaoğlu'nun kitaplarını yeniden basıyor

Yazar Adalet Ağaoğlu'nun kitaplarının Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından yeniden basılmasına karar verildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Ağaoğlu'nun 2010'da kendi kitaplığı ve kişisel arşivini Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışladığının altını çizerek, kendisine 2018'de 'Türkçe roman alanındaki özgün ve öncü eserleri ile Türkiye'nin kültürel ve düşünsel dünyasına yaptığı katkılardan dolayı' fahri doktor ünvanı verildiğini ifade etti.

Ağaoğlu'nun 28 kitabı yayım programına alındı

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. Berat Açıl, "Adalet Ağaoğlu'nun 28 kitabını yayımlamak için bir planlama yaptık ve onun Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi'ndeki doğumunu Adalet Ağaoğlu'nun doğum gününde ve Adalet Ağaoğlu denince akla ilk gelen eserleriyle yani 'Dar Zamanlar' serisiyle başlatmak istedik. Yeni yayın dönemine Adalet Ağaoğlu gibi güçlü bir isimle başlamak, yayıncılık faaliyetlerinde yayınevimize ivme kazandıracak. Nitekim şimdiden iki yıllık yayın planlamasını da büyük oranda bitirmiş durumdayız" dedi.