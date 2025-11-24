Bollywood’un 'He-Man'i Dharmendra 89 yaşında yaşamını yitirdi

Hint sinemasının en tanınan isimlerinden Dharmendra, 89 yaşında Mumbai’de hayatını kaybetti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, aktörün ölümünün “Hint sineması için bir dönemin sonu” olduğunu belirterek taziye mesajı yayımladı.

300'den fazla filmde oynadı

Gerçek adı Dharam Singh Deol olan oyuncu, 1960’lardan itibaren romantik rollerden komedi ve aksiyona uzanan geniş bir yelpazede 300’ün üzerinde filmde yer aldı. Özellikle 1975 yapımı kült film Sholaydaki “Veeru” karakteriyle hafızalara kazındı.

Yakışıklılığı ve karizması nedeniyle “Bollywood’un orijinal He-Man’i” olarak anılan Dharmendra, kariyeri boyunca birçok hit şarkıya, gişe başarısına ve ikonlaşmış sahneye imza attı. Hema Malini ile yaşadığı aşk ve evlilik de uzun yıllar magazin gündemini meşgul etti. Çift, birlikte rol aldıkları filmlerle Bollywood’un en sevilen ekran partnerleri arasında yer aldı.

Yetenek yarışmasından sonra ünlü oldu

Punjab’da orta sınıf bir ailede doğan Dharmendra, gençlik yıllarında Filmfare’in yetenek yarışmasını kazanarak Mumbai’ye taşındı ve yıldızlığa adım attı. Kısa süreli bir siyasi kariyer de deneyen oyuncu, son yıllarına kadar sinema projelerinde yer almaya devam etti.