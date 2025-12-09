Boubon İmparatoru ve 28 kültür varlığı yurda döndü

Boubon Antik Kenti’nden yasa dışı yollarla çıkarılan bronz imparator heykelinin Türkiye’ye dönüş süreci başarıyla sonuçlandı. ABD’de heykeli satın alan koleksiyoner hakkında çıkarılan tutuklama emri ve Bakanlığın uzun soluklu hukuki takibi, iadenin önünü açtı. Heykel, Türkiye’nin kültürel miras mücadelesinde kritik bir kazanım olarak kayda geçti.

Bronz heykelin yanı sıra, Metropolitan Sanat Müzesi’nden iadesi sağlanan Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başı da Türkiye’ye dönüyor.

Köken araştırmaları, eserin İstanbul’daki Meryem Ana Peribleptos Manastırı’ndan kaçırıldığını ortaya koydu. Ayrıca Boubon kökenli parçalar, Düver’e ait Arkaik dönem pişmiş toprak levhalar ve Roma dönemine tarihlenen mermer Demosthenes başının da aralarında olduğu 28 eser teslim alındı.

İade süreci, Manhattan Bölge Savcılığı ve ABD İç Güvenlik Birimi ile yürütülen koordinasyon sayesinde tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2018-2025 döneminde 9 bin 133 kültür varlığının Türkiye’ye geri getirildiğini vurguladı.