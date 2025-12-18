Boubon’un imparatoru Ankara’da: Kaçırılan tarih Anadolu’ya döndü

Türkiye’nin kültürel mirasını ait olduğu topraklara kazandırma çalışmaları kapsamında, New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi koleksiyonunda yer alan önemli eserler geçtiğimiz hafta Türkiye’ye getirildi. Böylece uzun süredir devam eden iade süreci fiilen tamamlanmış oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserlerin dönüş yolculuğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ersoy, yürütülen bilimsel ve hukuki çalışmalar sonucunda bu toprakların mirası olan eserlerin yeniden anavatanına kavuştuğunu vurgulayarak, sürece katkı sunan kurum ve uzmanlara teşekkür etti.

Türkiye’ye getirilen eserler arasında Boubon kökenli anıtsal bronz İmparator Heykeli, Roma dönemine ait Demosthenes portresi, Urartu ve Lidya uygarlıklarına ait eserler ile Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başı bulunuyor. Bu eserler, Anadolu’nun farklı dönemlerine ışık tutan nadide örnekler olarak öne çıkıyor.

İade süreci; köken araştırmaları, bilimsel raporlar ve hukuki delillerle desteklendi. Manhattan Bölge Savcılığı ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ile yakın iş birliği yürütüldü. Kaçak kazıyla Boubon Antik Kenti’nden çıkarıldığı tespit edilen eserlerin iadesi bu delillerle sağlandı.

Bu son iade ile birlikte Boubon kökenli Türkiye’ye kazandırılan eser sayısı 18’e ulaştı. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edilen eserlerin, konservasyon çalışmalarının ardından ziyaretçilere açılması bekleniyor.