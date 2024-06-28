'Bozcaada Caz Festivali' eylülde müzikseverlerle buluşuyor

Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe ile festivalin kurucu ortaklarından Murat Sezgi ve Çağıl Özdemir, festivalin programı, etki raporu ve tema duyurularını düzenlenen lansman toplantısında açıkladı.

Açılışı Anıka Nılles/ Nevell yapıyor

Festivalin ilk gününde Anıka Nılles/ Nevell, Deniz Taşar, Leon Phall, ikinci gününde Bozcaada Ensemble, Klein, Kraak&Smaak, Öner Karaçuha, üçüncü gününde ise Alfa Mist, Cenk Erdoğan Trio, Girls Airports ve Childplay sahne alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı'nın katkılarıyla gerçekleşen festival, 2017'den bu yana Bozcaada'nın ilham veren coğrafyasını mesken tutan, yalnızca caz değil, keşif programıyla da bir deneyim festivali olarak biliniyor. Europe Jazz Network'e (Avrupa Caz Ağı) 2019'da dahil olan festival, 2020'de tohumları atılan Türkiye Caz Ağı'nın da kurucu üyesi. Festivalle ilgili detaylı bilgiye bozcaadacazfestivali.com adresinden ulaşılabilir.

Caz müziğinin Bozcaada'ya çok yakıştığını belirten Göztepe, "Her yerin bir müziği vardır diye düşünüyorum. Bu organizasyonlar büyük emek gerektiriyor. Bozcaada adına bu emeği veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

2024'un festival teması: Miselyum

Murat Sezgi de festivali ilk yaptıklarında adadan tepki aldıklarını aktararak, "İstanbul'dan böyle tipler geliyor, buraya zarar verecekler, diye tepki aldık. Sonra adım adım birbirimizi tanımaya başladık. Konu çok iyi bir noktaya doğru gidiyor. Umarım gelişerek de devam edecek" ifadelerini kullandı. Ana sponsorluğunu Paribu'nun yaptığı festival, 2023'te 121 milyon liralık kaynağın adaya gelmesini sağlamış ve ada ekonomisine katkıda bulunmuştu.

Çağıl Özdemir ise her sene bir tema seçtiklerinin altını çizerek, "Bu seneki festival temamız miselyum. İçinde olduğumuz ekosistemi birlikte ürettiğimiz paydaşlarımız ve bütün bu dünyayı yarattığımız pek çok insan var. Bu sene, kurumları birbirinden haberdar edip, kendi aralarındaki ilişkileri daha anlamlı hale getirebilmenin yollarını arayalım dedik" değerlendirmesinde bulundu.





