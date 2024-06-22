Buena Vista All Stars İstanbul'da sahne aldı

Gecede grup, vokalde Ibrahim Ferrer Jr, piyanoda Dayramir Gonzalez, arka vokalde Elizabeth Meza ile Liz Ferrer ve diğer müzik ekibiyle beğenilen şarkılarını seslendirdi. Şarkıların ardından gelen alkışlara Türkçe teşekkür eden Ibrahim Ferrer Jr, 'Ben İngilizce ve Türkçe bilmiyorum. Siz de İspanyolca bilmiyorsunuz. Müziği anlamak için dile gerek yok' dedi.

Büyük ilgi gören konserde grubun 'Chan Chan', 'Dos Gardenias', 'El cuarto de Tula', 'Candela', 'Carretero', 'Siboney', 'Silencio', 'Donde Estabas Tu', 'Boquinene', 'Cienfuegos', 'Arrullo de Palma', 'Murmullo', 'Quizas quizas' ve 'Amor de loca juventud' gibi şarkıları çalındı.

Küba müziğini tüm dünyaya sevdirdiler

Compay Segundo, Ruben Gonzalez ve Ibrahim Ferrer öncülüğünde 1996'da Küba'nın başkenti Havana'da kurulan Buena Vista Social Club, kısa sürede dünyaya açılarak geleneksel Küba ve Latin Amerika müziğine ilginin dünya çapında artmasını sağladı.

Buena Vista Social Club, kariyeri boyunca stüdyo, konser ve toplama 4 albüm kaydederken grup üyeleri Gonzalez, Ferrer, Omara Portuondo ve Manuel Mirabal, solo albüm çalışmalarıyla grubun repertuvarını zenginleştirdi.