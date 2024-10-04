Burdur turizmi ortak akılla ve Antalya sinerjisiyle geliştirilecek
Ülke turizmini 12 aya yaymak için başlatılan “Turizm Yüzyılı” projesinde Burdur’un tarihi zenginliğine ve gastronomik çeşitliliğine odaklanıldı. Burdur’un destinasyon merkezi hedefinin aktarıldığı toplantıda, turizmde ortak akılla çalışma mesajı verildi.
Necmi ÇELİK
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) turizmi ülke geneline ve 12 aya yaymak hedefiyle başlattığı “Turizm Yüzyılı” projesi Burdur’un tarihi zenginliğine ve gastronomik çeşitliliğine odaklanarak devam ediyor. Burdur’da yer alan iki tarihi kent Sagalassos ile Kibyra yanı sıra Salda Gölü’nün simge olarak öne çıkarılması hedefleniyor.
Tarihi kent kazı çalışmalarına da öncülük eden Burdur Mehmet Akif Ersoy Ünivesitesi de (MAKÜ) Burdur'un tanıtım çalışmalarına etkin katılım gösteriyor. 2025 yılı ile birlikte, Antalya’ya gelen yabancı turistlerin bir gece konaklamalı olarak Burdur’a çekilmesi planlanırken, bu kapsamda Salda Gölü’nde balon turları da başlatılacak.
Turizm Yüzyılı Burdur Lansman toplantısı, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Etkinlikte konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, "Salda Gölü çevresinde çok güzel dokunuşlarla Çevre Bakanlığımızın önderliğinde güzel çalışmalar başladı. İnşallah bunların devamını getireceğiz. Hem yöre insanımızla hem sektörü bilen, tanıyan insanlarımızla birlikte ekolojik dengeyi korumaya, tanıtmaya dönük duyarlı çevreci yaklaşımları benimsemeye ve beslemeye yönelik projelerimiz, çalışmalarımız olacak" dedi.
Bilgihan, "Geleneklerimizi, Teke yöresinin baskın kültürünü mutlaka çok iyi anlatmamız, tanıtmamız ve planlı bir şekilde bu çalışmaları yürütmemiz son derece önemli. Dolayısıyla bugünkü toplantının da güzel sonuçları olacağını temenni ediyorum. Umut ediyorum ki bu çalışmalar beraberinde diğer çalışmalarla birlikte Burdur güzel ve önemli bir destinasyon merkezi olacaktır" dedi.
DEİK Başkanı Nail Olpak: Katma değer oluşturan bir proje
DEİK Başkanı Nail Olpak ise yaptığı konuşmada, Burdur’un kamuoyunda tanınırlığı konusunda eksiklikler olduğunu ifade ederek “Salda Gölü, Sagalassos ve Kibyra Antik Kenti, İnsuyu Mağarası gibi önemli yerlerin Burdur’da yer aldığı birçok insan tarafından bilinmiyor” dedi.
TÜRSAB’ın ortaya koyduğu Turizm Yüzyılı projesinin katma değer oluşturduğunu dile getiren Nail Olpak, Burdur turizminin şehrin kültürünü ve kendi değerlerini koruyan bir anlayışla geliştirilmesinin önemini vurguladı. Olpak, “Kendi değerlerine sahip olma noktasında çok fazla bozulmamış bir alt yapıyla Burdur önümüzde duruyorsa bundan sonraki süreçte daha fazla sahip çıkmak hepimizin görevidir” dedi.
"Burdur'u kitle turizminin tahrip ediciliğinden uzak tutmak çok önemli"
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da turizmde artan uluslararası rekabete dikkati çekerek, dünyanın dört bir yanında turizm pastasından daha fazla pay almak isteyen birçok ülkenin, vizyoner yaklaşımlarla yeni destinasyonlar ve yeni turizm ürünleri yarattığını kaydetti.
Bağlıkaya, kitle turizminin tahrip ediciliğinden uzak tutarak ve katma değer yaratarak Burdur turizmini geliştirmek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Burdur'u kitle turizminin tahrip ediciliğinden uzak tutmak çok önemli. Bu güzel kenti tarihi ve kültürel değerleri, gastronomisi, el değmemiş güzellikteki doğasıyla, öne çıkan bir destinasyon olarak konumlandırmalıyız. Turizmin kent ekonomisi için katma değer yarattığı turizm girdisinin bölgede yaşayanlara katkı sağladığı bir Burdur hayal ediyoruz. Burdur’u geçip gidilen değil, konaklanan, gezilen, vakit geçirilen bir şehir olarak görmek istiyoruz."