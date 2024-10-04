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Burdur turizmi ortak akılla ve Antalya sinerjisiyle geliştirilecek

Ülke turizmini 12 aya yaymak için başlatılan “Turizm Yüzyılı” projesinde Burdur’un tarihi zenginliğine ve gastronomik çeşitliliğine odaklanıldı. Burdur’un destinasyon merkezi hedefinin aktarıldığı toplantıda, turizmde ortak akılla çalışma mesajı verildi.

Dünya Gazetesi
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Necmi ÇELİK

Türkiye Seyahat Acentala­rı Birliği’nin (TÜRSAB) turizmi ülke geneline ve 12 aya yaymak hedefiyle başlat­tığı “Turizm Yüzyılı” projesi Bur­dur’un tarihi zenginliğine ve gast­ronomik çeşitliliğine odaklana­rak devam ediyor. Burdur’da yer alan iki tarihi kent Sagalassos ile Kibyra yanı sıra Salda Gölü’nün simge olarak öne çıkarılması he­defleniyor.

Tarihi kent kazı çalış­malarına da öncülük eden Burdur Mehmet Akif Ersoy Ünivesitesi de (MAKÜ) Burdur'un tanıtım çalışmalarına etkin katılım gös­teriyor. 2025 yılı ile birlikte, An­talya’ya gelen yabancı turistlerin bir gece konaklamalı olarak Bur­dur’a çekilmesi planlanırken, bu kapsamda Salda Gölü’nde balon turları da başlatılacak.

Turizm Yüzyılı Burdur Lans­man toplantısı, Burdur Valisi Tü­lay Baydar Bilgihan, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Dış Eko­nomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Burdur Meh­met Akif Ersoy Üniversitesi Rek­törü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Burdur Va­lisi Tülay Baydar Bilgihan, "Sal­da Gölü çevresinde çok güzel dokunuşlarla Çevre Bakanlığı­mızın önderliğinde güzel çalış­malar başladı. İnşallah bunların devamını getireceğiz. Hem yö­re insanımızla hem sektörü bi­len, tanıyan insanlarımızla bir­likte ekolojik dengeyi korumaya, tanıtmaya dönük duyarlı çevre­ci yaklaşımları benimsemeye ve beslemeye yönelik projelerimiz, çalışmalarımız olacak" dedi.

Bilgihan, "Geleneklerimizi, Teke yöresinin baskın kültürü­nü mutlaka çok iyi anlatmamız, tanıtmamız ve planlı bir şekilde bu çalışmaları yürütmemiz son derece önemli. Dolayısıyla bu­günkü toplantının da güzel so­nuçları olacağını temenni edi­yorum. Umut ediyorum ki bu çalışmalar beraberinde diğer ça­lışmalarla birlikte Burdur güzel ve önemli bir destinasyon mer­kezi olacaktır" dedi.

DEİK Başkanı Nail Olpak: Katma değer oluşturan bir proje

DEİK Başkanı Nail Olpak ise yaptığı konuşmada, Burdur’un kamuoyunda tanınırlığı konu­sunda eksiklikler olduğunu ifade ederek “Salda Gölü, Sagalassos ve Kibyra Antik Kenti, İnsuyu Ma­ğarası gibi önemli yerlerin Bur­dur’da yer aldığı birçok insan ta­rafından bilinmiyor” dedi.

TÜRSAB’ın ortaya koyduğu Turizm Yüzyılı projesinin katma değer oluşturduğunu dile getiren Nail Olpak, Burdur turizminin şehrin kültürünü ve kendi değer­lerini koruyan bir anlayışla geliş­tirilmesinin önemini vurguladı. Olpak, “Kendi değerlerine sahip olma noktasında çok fazla bozul­mamış bir alt yapıyla Burdur önü­müzde duruyorsa bundan sonra­ki süreçte daha fazla sahip çık­mak hepimizin görevidir” dedi.

"Burdur'u kitle turizminin tahrip ediciliğinden uzak tutmak çok önemli"

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağ­lıkaya da turizmde artan ulusla­rarası rekabete dikkati çekerek, dünyanın dört bir yanında tu­rizm pastasından daha fazla pay almak isteyen birçok ülkenin, vizyoner yaklaşımlarla yeni des­tinasyonlar ve yeni turizm ürün­leri yarattığını kaydetti.

Bağlıkaya, kitle turizminin tah­rip ediciliğinden uzak tutarak ve katma değer yaratarak Burdur tu­rizmini geliştirmek istedikleri­ni vurgulayarak, şunları kaydet­ti: "Burdur'u kitle turizminin tah­rip ediciliğinden uzak tutmak çok önemli. Bu güzel kenti tarihi ve kültürel değerleri, gastronomisi, el değmemiş güzellikteki doğasıy­la, öne çıkan bir destinasyon ola­rak konumlandırmalıyız. Turiz­min kent ekonomisi için katma değer yarattığı turizm girdisinin bölgede yaşayanlara katkı sağladı­ğı bir Burdur hayal ediyoruz. Bur­dur’u geçip gidilen değil, konakla­nan, gezilen, vakit geçirilen bir şe­hir olarak görmek istiyoruz."

 