Burdur turizmi ortak akılla ve Antalya sinerjisiyle geliştirilecek

Necmi ÇELİK

Türkiye Seyahat Acentala­rı Birliği’nin (TÜRSAB) turizmi ülke geneline ve 12 aya yaymak hedefiyle başlat­tığı “Turizm Yüzyılı” projesi Bur­dur’un tarihi zenginliğine ve gast­ronomik çeşitliliğine odaklana­rak devam ediyor. Burdur’da yer alan iki tarihi kent Sagalassos ile Kibyra yanı sıra Salda Gölü’nün simge olarak öne çıkarılması he­defleniyor.

Tarihi kent kazı çalış­malarına da öncülük eden Burdur Mehmet Akif Ersoy Ünivesitesi de (MAKÜ) Burdur'un tanıtım çalışmalarına etkin katılım gös­teriyor. 2025 yılı ile birlikte, An­talya’ya gelen yabancı turistlerin bir gece konaklamalı olarak Bur­dur’a çekilmesi planlanırken, bu kapsamda Salda Gölü’nde balon turları da başlatılacak.

Turizm Yüzyılı Burdur Lans­man toplantısı, Burdur Valisi Tü­lay Baydar Bilgihan, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Dış Eko­nomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Burdur Meh­met Akif Ersoy Üniversitesi Rek­törü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Burdur Va­lisi Tülay Baydar Bilgihan, "Sal­da Gölü çevresinde çok güzel dokunuşlarla Çevre Bakanlığı­mızın önderliğinde güzel çalış­malar başladı. İnşallah bunların devamını getireceğiz. Hem yö­re insanımızla hem sektörü bi­len, tanıyan insanlarımızla bir­likte ekolojik dengeyi korumaya, tanıtmaya dönük duyarlı çevre­ci yaklaşımları benimsemeye ve beslemeye yönelik projelerimiz, çalışmalarımız olacak" dedi.

Bilgihan, "Geleneklerimizi, Teke yöresinin baskın kültürü­nü mutlaka çok iyi anlatmamız, tanıtmamız ve planlı bir şekilde bu çalışmaları yürütmemiz son derece önemli. Dolayısıyla bu­günkü toplantının da güzel so­nuçları olacağını temenni edi­yorum. Umut ediyorum ki bu çalışmalar beraberinde diğer ça­lışmalarla birlikte Burdur güzel ve önemli bir destinasyon mer­kezi olacaktır" dedi.

DEİK Başkanı Nail Olpak: Katma değer oluşturan bir proje

DEİK Başkanı Nail Olpak ise yaptığı konuşmada, Burdur’un kamuoyunda tanınırlığı konu­sunda eksiklikler olduğunu ifade ederek “Salda Gölü, Sagalassos ve Kibyra Antik Kenti, İnsuyu Ma­ğarası gibi önemli yerlerin Bur­dur’da yer aldığı birçok insan ta­rafından bilinmiyor” dedi.

TÜRSAB’ın ortaya koyduğu Turizm Yüzyılı projesinin katma değer oluşturduğunu dile getiren Nail Olpak, Burdur turizminin şehrin kültürünü ve kendi değer­lerini koruyan bir anlayışla geliş­tirilmesinin önemini vurguladı. Olpak, “Kendi değerlerine sahip olma noktasında çok fazla bozul­mamış bir alt yapıyla Burdur önü­müzde duruyorsa bundan sonra­ki süreçte daha fazla sahip çık­mak hepimizin görevidir” dedi.

"Burdur'u kitle turizminin tahrip ediciliğinden uzak tutmak çok önemli"

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağ­lıkaya da turizmde artan ulusla­rarası rekabete dikkati çekerek, dünyanın dört bir yanında tu­rizm pastasından daha fazla pay almak isteyen birçok ülkenin, vizyoner yaklaşımlarla yeni des­tinasyonlar ve yeni turizm ürün­leri yarattığını kaydetti.

Bağlıkaya, kitle turizminin tah­rip ediciliğinden uzak tutarak ve katma değer yaratarak Burdur tu­rizmini geliştirmek istedikleri­ni vurgulayarak, şunları kaydet­ti: "Burdur'u kitle turizminin tah­rip ediciliğinden uzak tutmak çok önemli. Bu güzel kenti tarihi ve kültürel değerleri, gastronomisi, el değmemiş güzellikteki doğasıy­la, öne çıkan bir destinasyon ola­rak konumlandırmalıyız. Turiz­min kent ekonomisi için katma değer yarattığı turizm girdisinin bölgede yaşayanlara katkı sağladı­ğı bir Burdur hayal ediyoruz. Bur­dur’u geçip gidilen değil, konakla­nan, gezilen, vakit geçirilen bir şe­hir olarak görmek istiyoruz."