Bursa 18. Kitap Fuarı etkinlik programı açıklandı

28 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi desteği ile düzenlenen Bursa 18. Kitap Fuarı, 7-15 Mart tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan Bursa Kitap Fuarı’na bu yıl 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak. Dokuz gün boyunca düzenlenecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür etkinliği ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak. Fuarın konukları arasında Gülten Dayıoğlu, Altan Öymen, Doğan Cüceloğlu, Canan Tan, Şükrü Erbaş, Enver Aysever, Haydar Ergülen, Bedia Akartürk, Hasan Ali Toptaş, Judith Malika Liberman, Behiç Ak, Bahadır Yenişehirlioğlu, Kate Clow, Irmak Zileli, Yavuz Dizdar, Cihan Demirci, Kemal Hamamcıoğlu, Mine Soysal, Mete Yarar, Erol Mütercimler, Gri Koç, İsmail Saymaz, Hakan Akdoğan, Saygı Öztürk, Gaye Boralıoğlu, Yiğit Bener, Ahmet Şimşirgil, Kaan Murat Yanık, Mine Söğüt, Hikmet Anıl Öztekin, Altay Öktem ve daha pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı bulunuyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü TÜYAP’ta kutlanıyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, fuarda düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. “Edebiyatımızda Kadın Yazarlar” başlığı altında Türk edebiyatındaki önemli kadın yazarların hayatı ve eserleri üzerine söyleşiler planlanıyor. Bu söyleşilerde kitapseverler, Halide Edip Adıvar, Sevgi Soysal, Leyla Erbil, Suat Derviş, Fatma Aliye, Nezihe Meriç, Sennur Sezer ve daha pek çok kadın yazarı yakından tanıma fırsatı yakalayacak.

Çocuk ve gençlik etkinlikleri

Bursa Kitap Fuarı çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi tarafından hazırlanan “Karagöz Gölge Oyunu” ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Masal Diyarına Yolculuk” atölyelerinde fuarın minik ziyaretçileri bir araya gelecek. Söyleşilerde ve imza etkinliklerinde ise Gülten Dayıoğlu, Behiç Ak, Mine Soysal, Aslı Tohumcu, Cihan Demirci, İlkay Marangoz, Sima Özkan, İrem Uşar, Sevim Ak, Esin Taner Bacacı ve daha pek çok değerli çocuk ve gençlik kitapları yazarı okurlarıyla buluşacak.