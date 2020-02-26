Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’na konser destekçisi oldu

26 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Warmhaus, Türkiye’nin ilk ve tek “bölge” devlet senfoni orkestrası olan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’na desteğini 2020 yılında da devam ettiriyor. Warmhaus, Bursa Filarmoni Derneği projesi kapsamında düzenlenen konserlerden biri olan ve Şef Dağhan Doğu’nun yönetiminde 20 Şubat 2020 Perşembe akşamı Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserin destekçisi oldu. Konserde Nevit Kodallı’nın ‘Telli Turna’ ve ‘Güzelleme’ eserleri ile Joseph Haydn’ın ‘Senfoni No.86’ adlı eseri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Warmhaus olarak sanata verdikleri desteğe ilişkin konuşan Warmhaus Genel Müdürü M. Kağan Turan, “Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın konserlerine Warmhaus olarak 5 yıldır destek oluyoruz. Uzun soluklu sürdürdüğümüz bu çalışmamız ile sanatın ve sanatçının yanında olmanın ve dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin Bursalı sanatseverlerle buluşmasına destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.