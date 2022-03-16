Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı’nda nöbet değişimi

DÜNYA (BURSA) - Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın 34’üncü Genel Kurulu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. İki yıldır BKSTV Başkanlığı görevini yürüten Özer Matlı, nöbeti Sadi Etkeser’e devretti. Genel kurulda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BKSTV’nin 1988 yılından bu yana başta Bursa Festivali’nin organizasyonu olmak üzere ulusal ve uluslararası etkinlikler, yarışmalar, sempozyumlar, paneller ve şölenler ile Bursa’nın kültür sanat hayatına yön veren bir sorumluluk üstlendiğini hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliği ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bursa’nın tüm dinamiklerinin katılımıyla ortak evrensel değerler üretmeye devam edeceklerini dile getiren Başkan Aktaş, Özer Matlı’ya verdiği hizmetler için teşekkür edip, yeni yönetime başarılar diledi. Sadi Etkeser başkanlığındaki yönetim kurulunda Emre Gencer, Nedim Bayram, Ahmet Atış, Elif Özhan, Aysel Gürel ve Fehim Ferik yer aldı.