Bursa’da festival coşkusu MFÖ ile başladı

21 Haziran 2018

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 57’incisi düzenlenen ve ‘Türkiye’nin en uzun soluklu kültürel etkinliği’ olma özelliği taşıyan Uluslararası Bursa Festivali, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ile usta sanatçılar Mazhar Fuat Özkan’ı (MFÖ) aynı sahnede buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ‘Uluslararası Bursa Festivali’nin 1962 yılından bu yana gerçekleştirilen bir gelenek olduğunu söyledi. Kentin önemli bir değeri haline gelen etkinliğin Bursa’nın tanıtımına bir kez daha büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Aktaş, “Burası tüm özelliklerinin yanında bir kültür sanat şehridir. Şehrin en güzel geleneklerinden biri olan ‘57. Uluslararası Bursa Festivali, muhteşem bir konserle başlıyor. 20 Temmuz’a kadar da alanında usta sanatçılar bizim için buraya geliyor” dedi.

Aktaş, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nun dünyaca ünlü sanatçıların keyifli konserlerine sahne olacağını belirterek, festival kapsamında yapılacak ‘32. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda da 27 ülkeden yüzlerce dansçının kültürlerini yine Bursa’da sergileyeceğini ifade etti. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ise 57 yıldır süren festivalin her yıl artan bir ilgiyle karşılandığını belirtti.

Onur ödülü Şerif Arı’nın

Konuşmaların ardından; ‘Festival Onur Ödülü’, Bursa Kültür Sanat Vakfı Kurucu üyelerinden Şerif Arı’nın oldu. Bu yıl ilk defa festival komitesi tarafından verilen ‘Basın Hizmet Ödülü’nü ise etkinliği 30 yıl boyunca takip eden DHA/Hürriyet Bursa Muhabiri Recai Güler aldı. Başkan Alinur Aktaş ve BKSTV Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik, organizasyona destek veren sponsor firma temsilcilerine plaket takdim etti.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda MFÖ–Bursa Devlet Senfoni Orkestrası konseriyle başlayan festivalin ikinci etkinliği, “Uzun ince bir yol” olacak. 22 Haziran’da Suzan Kardeş, Sümer Ezgü ile Gülay aynı sahneyi paylaşırken, 26 Haziran’da Electro Deluxe, 27 Haziran’da Sertap Erener, 28 Haziran’da Ankara Devlet Opera ve Balesi, 29 Haziran’da Despina Vandi hayranlarıyla buluşacak. 30 Haziran’da Ümit Besen ve Pamela aynı sahneyi paylaşırken, 2 Temmuz’da Emel Sayın ve Emre Altuğ, 4 Temmuz’da A Passage to Bollywood, 17 Temmuz’da Ayo Kültürpark Açıkhava’da olacak. Festivalin son konserinde Teoman, 20 Temmuz’da hayranlarıyla bir araya gelecek.