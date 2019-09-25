BursaFotoFest, 4 Ekim’de kapılarını açıyor

25 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından organize edilen, Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (BUFSAD) destekleriyle gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), ‘Hava, su, toprak... Doğaya dönüş’ temasıyla bu yıl 4-13 Ekim tarihleri arasında kapılarını 9’uncu kez açıyor.

Her yıl, Türkiye’den ve dünyadan 100’den fazla fotoğraf sanatçısını bir araya getiren Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla yapılıyor. 13 Ekim’e kadar sürecek olan festival kapsamında sergilerin yanı sıra; gösteriler, sanatçı konuşmaları, ustalarla söyleşi, belgesel film gösterimi ve portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan etkinlik de düzenlenecek. BursaFotoFest’in mekanı, her yıl olduğu gibi Türkiye'nin prestij markalarından biri olan Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuar Alanı olacak.

16 ülke, 230 fotoğrafçı

Küratörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nden Kamil Fırat’ın üstlendiği BursaFotoFest 2019, Afrika, doğa ve vahşi yaşamın insan eli değmeden önceki son anları gibi temalarda distopik dünyalar yaratan fotoğrafları ile ünlü Nick Brandt, Kore'nin doğasını alışılmamış bir duygu ile karşı karşıya getiren Park Jongwoo başta olmak üzere, Paolo Patrizi, Emerson Murakami, Mehran Cheraghchi Bazar gibi birçok yabancı fotoğrafçının eserlerini Bursa’da ağırlayacak. Meksika’dan Alejandra Gómez Colorado, Güney Amerika fotoğrafçılığı hakkında bilgiler verecek. Türkiye’den Tansu Gürpınar ve Süha Derbent gibi dünyada isim yapmış fotoğrafçılar anılarını ve çalışmalarını paylaşacak. Festivalde, 16 ülkeden 230 fotoğrafçının 200’den fazla fotoğrafı 165 sergide fotoğraf severlerle buluşacak.

Konuk ülke ‘Rusya’

Dünya’nın sayılı fotoğraf festivalleri arasına giren ve 2017 yılında ‘Çin Halk Cumhuriyeti’ ile 2018 yılında ‘Hindistan’ı konuk ülke olarak ağırlayan BursaFotoFest, bu sene ise Rusya’yı “konuk ülke” olarak davet ediyor. Bu kapsamda 9 fotoğrafçı; Alexander Dymnikov, Daniil Kolchanov, Ekaterina Pryanichnikova, Grigory Mumrikov, Igor Mukhin, Ilya Nikitin, Olga Ingurazova, Olga Vorobyova ve Svetlana Yerkovich festivalde sergileriyle yer alacaklar. Ayrıca RosPhoto Sergiler Departmanı Küratörü Alexandra Maximova ‘Rus Fotoğrafı’, Fotoğraf Tarihi Müzesi Vakfı’nda Anna Belova’da ‘fotoğraf müzeleri’ konularında bilgilerini paylaşacak.

Türkiye’den ise Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bayburt, Giresun, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Yozgat’tan fotoğrafçıların sergileri festival boyunca gezilebilecek. Bu arada festivalin instagram yarışması aşaması da bu yıl büyük ilgi gördü. BursaFotoFest 2019’de #Doğayadönüş2019 etiketi ile düzenlenen Uluslararası Instagram Yarışmasına 29 ülkeden 4 bine yakın fotoğraf geldi.

Yerelden evrensele

BursaFotoFest’in tanıtım toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa; yerel değerlerini evrensele dönüştürmeyi başaran şehirlerden biridir. Bilindiği gibi sanat, güzelliğin en önemli ifadelerinden biridir. Sanat fotoğrafla buluştuğunda anı ölümsüzleştirme fırsatı verir. Artık hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelen fotoğrafa olan ilgi de her geçen gün artıyor. Her köşesi ayrı bir güzelliğe sahip Bursa ise fotoğrafa gönül verenler için adeta bulunmaz bir kaynaktır. Bu yıl da 9’uncusunu gerçekleştireceğimiz BursaFotoFest ile yine dünyanın dört bir yanında fotoğrafa gönül verenleri şehrimizde buluşturuyoruz. Dünyanın sayılı fotoğraf festivalleri arasına giren ve Türkiye’nin en büyük fotoğraf etkinliği olan BursaFotoFest’in Bursa’mızın önemli markalarından biri olduğuna inanıyorum” dedi.

Festival duyurusuyla 700’e yakın başvuru geldi

Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Serpil Savaş ise bu yıl BUFSAD olarak 3 okuldan 45 öğrenci ve gönüllü eğitmenlerle önemli bir proje gerçekleştirdiklerini ve FotoFest’te bu çocukların fotoğraflarını sergileyecek olmaktan dolayı ayrıca heyecan duyduklarını belirtti.

FotoFest Küratörü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi Kamil Fırat da önceki yıllarda sergilerin çağrılı davetlerle yapıldığını hatırlatarak, bu yıl çağrı yapılmadan sadece festival duyurusuyla birlikte 700’e yakın başvuru olduğunu ifade etti. Başvurular arasında uluslararası fotoğrafçılar olduğunu da ifade eden Fırat, “Bu demek oluyor ki FotoFest artık kurumsallaşmış, Bursa’nın önemli markalarından biri olmuş. Böyle festivalleri sürdürülebilir kılmak gerçekten kolay değil. Genelde bir iki kez yapılır ve ekonomik gerekçelerle bırakılır. Ancak FotoFest’in 9 yıldır kesintisiz yapılmasında Büyükşehir Belediyesi’nin önemli bir desteği var. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BursaFotoFest, 04 Ekim 2019 cuma günü saat 17.00’da Cumhuriyet Caddesi’nde düzenlenecek ‘Festival yürüyüşü’ ile başlayacak ve akşam saat 19.00’da ise Merinos AKKM Fuar Alanı’nda ‘festival açılışı ve yarışma ödül töreni’ düzenlenecek.