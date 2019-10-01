Bursa’ya Avrupa standartlarında "Akustik Kabuk" ses sistemi

01 Ekim 2019

Esra ÖZARFAT

Merkezde yer alan salonlar, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) yaptırdığı ve “Akustik Kabuk” adı verilen yalıtım ve ses sistemiyle kaplandı.

Akustik kKbuk’un tanıtımı ise önceki gün “BTSO Katkılarıyla Sesimiz Daha Güçlü” sloganıylayapıldı. Toplantıda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, AKKM salonlarının akustik kabuk ile tamamlanarak Türkiye’deki sadece fiziki değil, akustik anlamda da en iyi salonlarından biri haline geldiğine işaret etti. Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Ömer Kızıl da BBDSO 2019- 2020 sezonunun 3 Ekim Perşembe akşamı başlayacağını duyurdu. Kızıl, 80 kişilik kadrosuyla Bursa Bölge Devlet Senfoni orkestrasının Türkiye’deki 6 devlet senfoni orkestrası içinde en başarılı ve biletli seyircisi en fazla olan orkestra olduğuna dikkat çekti.