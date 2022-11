Can Yayınları ile Burger King'den iş birliği

Restoran zinciri Burger King ile Can Yayınları, bir iş birliğine imza attı.

Proje kapsamında Can Yayınları tarafından hazırlanan 6 masal kitabı Burger King’in 700’ü aşkın şubesinde çocuklarla buluşacak.



Gonca Mine Çelik’in çizimleri ve Mehmet Barış Albayrak’ın uyarlamalarıyla hazırlanan 6 kitaplık seride yer alan Robin Hood, Define Adası, Bir Küçük Denizkızı, Gulliver’in Seyahatleri, Oz Büyücüsü ve Alice Harikalar Diyarında, Burger King şubelerinde yer alacak.



Can Yayınları ile birlikte imza atacakları projenin çocukların gelişimi için çok değerli olduğunu belirten TAB Gıda Pazarlama Direktörü Caner Alpaslan, “Türkiye genelindeki tüm şubelerimizden ulaşılabilecek olan kitaplar, çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak, onları hepimizin çok sevdiği karakterlerle tanıştıracak” dedi.



Can Yayınları Genel Müdürü Ali Granit ise, “Kitaplarımızı hayatın her alanında okurlarımızın karşısına çıkarma stratejimize uygun olarak Türkiye’nin en çok restorana sahip hızlı servis restoran zinciri Burger King®’le çok güzel bir işe adım atıyoruz. İş birliğimizin uzun yıllar sürmesini arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.