Cem Adrian’dan 20. yıla özel albüm: Mücevhe

Zühre KURT

Prodüktörlüğünü yine Adrian’ın üstlendiği albüm, sanatçının 20 yıllık üretimi içerisinden bir seçkinin, Ajda Pekkan’dan Haluk Bilginer’e, Cem Yılmaz’dan Emel Sayın’a, Demet Akbağ’dan Okan Bayülgen’e, Demet Evgar’dan Mercan Dede’ye, bambaşka disiplinlerden sanatçılar tarafından yorumlanmasından oluşuyor. Hem usta isimlerin hem de yeni nesilden 92 sanatçının yer aldığı 80 parçalık albümde müzisyenler ve prodüktörler Adrian’ın şarkılarını yeniden yorumlarken, sanatçının farklı duyguları güçlü bir şekilde ifade eden sözleri ise usta oyuncuların seslendirmeleriyle yeniden hayat buluyor.

Cem Adrian, 20. yıl albümünü “Müziğin ve sanatın tüm dallarının değerinin ve öneminin değiştiği, insanoğlunun bu anlamda yolunu kaybetmek üzere olduğu bir eşiğe doğru emin adımlarla ilerlerken, neyin kıymetli olduğunu hatırlatmak adına yaptığım bir albüm bu. Vasata evrilmeye bir meydan okuyuş değil de, o yöne evrilmeyen insanlar için bir albüm. Bu kadar büyük kıymetlerin bir araya gelmesi, benim 20. yılım için bir hatıra albümünü çok aşan, bunun çok ötesinde, bir nevi Türkiye modern müzik dünyasının son 50 yılının antolojisi niteliğinde kolektif bir esere dönüştü. Pop, rock, alternatif, rap, elektronik, özgün müzik ve sınıflandırılamayan dallardan çok kıymetli hem kült hem yeni dönem isimler; tiyatro ve sinema dünyasından çok değerli oyuncular, sesleri ve ruhlarıyla bu albümü müzikal ve edebi anlamda çok özlediğimiz, çok başka bir yere taşıdılar. Yüzlerce müzisyen, onlarca farklı aranjör, binlerce saatlik çalışma sonucunda kaydedilen, 5 saat süren ve 80 parçalık ‘Mücevher’, gerçekleştirilen paha biçilemez birliktelikler, eşi benzeri görülmemiş bir içerik ve sound çeşitliğiyle, prodüktörlüğünü yaptığım ve 20. yılın sonunda tüm deneyim ve müzikal birikimimi kullandığım bir başyapıt” sözleriyle anlatıyor.

Ekim 2004’te Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği konserle kariyerine başlayan Cem Adrian, müzikte üretkenliği, geniş oktavlı güçlü sesi, müziğin tüm renklerini kucaklayan besteleri ve dili, duygusu kuvvetli şarkı sözleriyle müzik dünyasında kendisine bir yer edindi. Çok geniş bir yelpazede müzik yapan Cem Adrian, 20 yıl boyunca hem kendi bestelerinden hem de türkü ve Türk Sanat Müziği yorumlarından oluşan 20 albüm yayımladı. Cazdan elektroniğe farklı müzik alanlarında çok çeşitli projeler geliştiren sanatçı, dünya çapında izleyici kitlesine sahip.