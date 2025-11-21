Cem Yılmaz, cem yılmaz gösteri, cem yılmaz bilet, CMXXIV

Cem Yılmaz'ın geçen yıl kapalı gişe oynadığı CMXXIV, 2025 bitmeden tekrar izleyiciyle buluşuyor. Yılmaz, 23 Kasım-29 Aralık tarihleri arasında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde toplam 7 gösteri yapacak.

23 Kasım, 24 Kasım, 9 Aralık, 10 Aralık, 24 Aralık, 25 Aralık ve 29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek gösterilerin bilet fiyatları da açıklandı:

6. kategori: 850 TL

5. kategori: 1 bin 750 TL

4. kategori: 2 bin 250 TL

3. kategori: 2 bin 750 TL

2. kategori: 3 bin 500 TL

1. kategori: 5 bin 500 TL

VIP: 10 bin TL

Almanya'da üç gösteri yapacak

Cem Yılmaz araya Almanya turnesi de sıkıştırdı. Yılmaz; Offenbach am Main (28 Kasım), Köln (14 Aralık) ve Berlin (19 Aralık) kentlerinde üç gösteri yapacak.

Offenbach am Main kentindeki gösterini bilet fiyatları 97.50-167.50 Euro arasında, Köln kentindeki gösterinin bilet fiyatları 67.50-207.50 Euro arasında, Berlin kentindeki gösterinin bilet fiyatları 67.50-137.50 Euro arasında satışa sunuldu.