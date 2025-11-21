Google Haberler

Cem Yılmaz biletleri satışa çıktı! İşte fiyatlar

Cem Yılmaz'ın 23 Kasım-29 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceği 'CMXXIV' gösterisinin bilet fiyatları belli oldu. Yılmaz'ın toplamda 7 kez sahneye çıkacağı etkinliğin biletleri 850 TL ila 10 bin TL arasında satışa sunuldu.

Giray Topçular
Cem Yılmaz, cem yılmaz gösteri, cem yılmaz bilet, CMXXIV

Cem Yılmaz'ın geçen yıl kapalı gişe oynadığı CMXXIV, 2025 bitmeden tekrar izleyiciyle buluşuyor. Yılmaz, 23 Kasım-29 Aralık tarihleri arasında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde toplam 7 gösteri yapacak.

23 Kasım, 24 Kasım, 9 Aralık, 10 Aralık, 24 Aralık, 25 Aralık ve 29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek gösterilerin bilet fiyatları da açıklandı:

6. kategori: 850 TL
5. kategori: 1 bin 750 TL
4. kategori: 2 bin 250 TL
3. kategori: 2 bin 750 TL
2. kategori: 3 bin 500 TL
1. kategori: 5 bin 500 TL
VIP: 10 bin TL

Almanya'da üç gösteri yapacak

Cem Yılmaz araya Almanya turnesi de sıkıştırdı. Yılmaz; Offenbach am Main (28 Kasım), Köln (14 Aralık) ve Berlin (19 Aralık) kentlerinde üç gösteri yapacak.

Offenbach am Main kentindeki gösterini bilet fiyatları 97.50-167.50 Euro arasında, Köln kentindeki gösterinin bilet fiyatları 67.50-207.50 Euro arasında, Berlin kentindeki gösterinin bilet fiyatları 67.50-137.50 Euro arasında satışa sunuldu.