Cem Yılmaz'dan ‘GORA’ mesajı: Seriye yeni film geliyor

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha fazla bekleyemem" notuyla G.O.R.A. serisine yeni bir film ekleyeceğini açıkladı. Yılmaz'ın bu duyurusu, uzun zamandır yeni projelerini merakla bekleyen hayranlarını sevindirdi.

Gora, 20 yıl önce vizyona girmiş ve Türk komedi sinemasının en sevilen yapımlarından biri olmuştu. Cem Yılmaz, serinin devam filmiyle ilgili müjdeyi paylaşarak, hayranlarına nostaljik bir geri dönüş sundu.

Gora 4 ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak?

G.O.R.A. serisinin devam filmi olacak olan Gora 4 Gora ne zaman çıkacak henüz bilinmese de, yeni filmin Netflix'te yayınlanması bekleniyor.