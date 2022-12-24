Chanel’in büyük numarası “Le Grand numéro de Chanel”

9 Ocak 2023’e kadar ön rezervasyon ile ücretsiz gezilebilecek olan sergide kapılar markanın ikonik 5 no.’su ile koku imparatorluğuna açılıyor.

Gabrielle Chanel’in N°5, ilk yaratıldığı tarihte bile döneminin çok dışında, kodlarını sonsuzluğa ayarlayarak üretilen bir parfümdü. Sergi, kurucusunun aynı vizyonerliği ile oluşturulan parfümler için adeta bir masal dünyasına davet ediyor ve ziyaretçilerine cömertçe başrolü veriyor. Ayrıca efsanevi parfümün farklı yönlerini de keşfetmek için tatlı bir fırsat sunuyor.

1921 ve 2019 yılları arasında ki periyotta üretilen parfümlerden ilham alan 30 adet pop art eser sergileniyor. Özellikle tasarımcı Erik Salin imzalı Benzin Pompası görünümlü şişe serginin en çok ilgi çeken ve basında yer alan fotoğraflarından. Eserler, pop art ve klasik kültür arasında bağlantı kurarak Chanel’in paradoksal yaklaşımlarına göndermede bulunuyor.