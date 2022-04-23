Çocuk haklarını karikatürle anlattı

Karikatürist ve adli tıp uzmanı akademisyen Prof. Dr. Halis Dokgöz, Çocuk Hakları Sözleşmesi maddelerini karikatürlerle anlattı. Dokgöz, “Karikatürlerle Çocuk Hakları Sözleşmesi” kitabında hem çocukların hem de çocukların gelişiminden sorumlu yetişkinlerin çocuk hakları sözleşmesi maddelerini daha net anlaması ve içselleştirebilmesi için karikatürlerle anlattığını dile getirdi. Dokgöz kitapla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Daha önceden çocuk haklarını içeren karikatürler, Ankara, Mersin, Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir gibi illerde izleyicilerle buluşmuştu. Çocuk Hakları konusunda bir başvuru ve referans kitabı niteliğindeki bu çalışma Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv) ve Akademisyen Yayınevi etiketiyle yayınlandı. Çocuk anayasası niteliğinde olan sözleşme, Birleşmiş Milletler tarafından 1989 yılında kabul ediliyor. Türkiye ise 1990 yılında sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden biri” diye konuştu.

Sözleşmeyle çocuklar özel haklara kavuştu

Sözleşmeye göre 18 yaşın altındaki her bireyin çocuk kabul edildiğini ve çocuk olmasından ileri gelen bir takım haklara sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Halis Dokgöz, çocukluk döneminin, insanın doğumdan yetişkinliğe kadar geçirdiği psikososyal, duygusal bilişsel ve fiziksel değişimleri içerdiğini dile getirdi.

Çocukların tıbbi, hukuksal ve psikolojik açıdan gelişimlerini tamamlamadığını söyleyen Dokgöz, gelişim sürecinde tıp, biyoloji, pedagoji, psikoloji, sosyoloji ve araştırma alanlarındaki gelişmelerin toplumların çocuğa bakışını değiştirdiğini kaydetti. Halis Dokgöz, “20. yüzyıla egemen olan modern çocukluk paradigması çocukların yetişkinlerden farklı olduğu, çocukların yetişkinliğe hazırlanması ve yetiştirilmesi gerektiği ve çocukların yetiştirilme sorumluluğunun yetişkinlere, ailesine ve devlete ait olduğuna ilişkin üç temel kavrama dayandırılmaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi ile birlikte çocuklar sadece korunması gereken varlık olmaktan çıkarak özel hakları olan özneler olmuşlardır.

Anayasamızın 90. maddesine göre de ülkemizin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelerin iç hukuk halini alması ve iç hukukta çocuk aleyhine bir durum gelişmesi durumunda imzaladığımız sözleşmenin geçerli olması da çocuk hakları açısından umut vericidir” diye konuştu.