Contemporary Istanbul, sanatseverleri New York'ta buluşturdu

10 Mayıs 2019

Contemporary Istanbul; Berlin ve Dubai'nin ardından New York'ta da sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği, Herrick Feinstein Hukuk Müşavirliği ve Marmara Park Hotel'in katkılarıyla gerçekleştirilen davete çok sayıda koleksiyonerin yanı sıra ulusal ve uluslararası çağdaş sanat galerilerini temsilen önemli isimler katıldı.

Büyük bir ilgiyle karşılanan etkinliğin ev sahipliğini Contemporary Istanbul İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ve Sanat Direktörü Anissa Touati yaptı.

Kahraman konuklarına hitaben, "İstanbul'da bu yıl bizi heyecan verici ve sanat dolu bir sonbahar bekliyor. Dünyanın en etkileyici sanat etkinliklerinden biri olan İstanbul Bienali'nin yanı sıra yeni çağdaş sanat müzesi Arter'in ve muhteşem bir sergi alanına dönüştürülen Haliç Tersanesi'nin açılışlarına şahit olacağız. Bu yıl dünyanın önde gelen galerileri ve bölgemizin en iyi galerileri Contemporary Istanbul fuarında yerini alacak. Contemporary Istanbul, uluslararası koleksiyonerler ve müzeler için daima yükselen bir çekim noktası olacak" diye konuştu.

Contemporary Istanbul Sanat Direktörü Anissa Touati de, İstanbul'un sanat anlamında eşine az rastlanır çeşitlilikte olasılıklar sunduğunu belirtti.

Çağdaş sanata olan ilginin her geçen yıl ivme kazandığını söyleyen Touati, "Türkiye'yi oluşturan çok kültürlülük beni cezbediyor; kültürler ve kıtalar, gelecek ve geçmiş arasında bir ülke. Tarih ve geleneklerle çağdaşlaşma sürecinin ortaklaştığı bir sahne gibi. İstanbul, bu erken dönemlerinde kendi içinde güçlenip ışığını zamanla dünya kentlerine yansıtan güçlü bir platform haline gelmeli" dedi.