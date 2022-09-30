Criss-Cross Pollunation sergisi Berlin’de açıldı

Bağımsız küratör, araştırmacı ve sanat yazarı Ayça Okay küratörlüğünde gerçekleştirilen ‘Criss-Cross Pollination’ grup sergisi, SomoS Arts Berlin’de ziyaretçilere kapılarını açtı. 1 Ekim'e kadar sürecek sergide, İnci Eviner, Anwar Al Atrash, Verena Kyselka, Jasmina Metwaly ve Manaf Halbouni gibi Türk, Alman, Suriyeli ve Mısırlı sanatçıların video, enstalasyon ve resim dahil farklı disiplinlerden oluşan eserleri gösterime sunuluyor.

Grup sergisi, sürekli hareket halinde olmak ve göz etmek gibi eylemler ekseninde botanik ve insanlar arasındaki sosyo-politik ilişkilerin izini sürüyor. Bu kapsamda sergi, bitkilerdeki monokültürün zayıflatıcı etkilerine karşı çeşitlilik ve çapraz polenleşmenin hayati önemini vurgulayarak, insan ve bitkilerin hareketi arasındaki bağlantıları inceliyor. Güncel sorunları ele alan ve yorumlayan sergi; anlatıyı, aidiyet, kimlik ve yabancılaşma gibi unsurların, göç ve göçmenler üzerindeki etkileri konusundaki küresel politikalara yönelik eleştirileri de ele almak için bir araç olarak kullanıyor. Sergi, Fransız yazar ve şair Eduard Glissant'ın önerisiyle de göçe farklı bir bakış açısı getirerek, “SoJourner” (misafir) ifadesini ortaya koyuyor.

Uluslararası küratör misafir programına seçildi

‘Criss-Cross Pollination’ grup sergisi, altı aylık bir araştırma sürecinin projelendirilmesiyle açık çağrı sonucu, Berlin’deki uluslararası küratör misafir programına seçilmeye hak kazandı. Proje sürecinde, Berlin’deki komünel bahçe ve botanik müzelerdeki arşivleri inceleyen küratör Ayça Okay, kentte yaşayan 20’den fazla sanatçıyla bir araya gelerek stüdyo ziyaretleri gerçekleştirdi.