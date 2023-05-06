Siret Uyanık’ın Proje Genel Koordinatörü olduğu ve küratörlüğünü üstlendiği sergi ile Şevket Dağ’dan İbrahim Çallı’ya, Hikmet Onat’tan Fikret Mualla’ya, Turgut Zaim’den Bedri Rahmi Eyüpoğlu’na, Nuri İyem’den Burhan Doğançay’a, Devrim Erbil’den Mehmet Güleryüz’e, Mustafa Ayaz’dan Utku Varlık’a, Komet’e, Başkan Naci İslimyeli’ye, Alaettin Aksoy’a, Yalçın Gökçebağ’a; bir döneme tanıklık eden önemli ressamların eserleri 2 Temmuz tarihine kadar Ankara CerModern’de sergilenecek.

TBMM sanat koleksiyonunda bulunan Şadan Bezeyiş ve Turgut Zaim’e ait eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde bulunan Cemal Tollu’nun “Eti Fırtına Tanrısı”, Fahrelnissa Zeid müze için özel olarak yaptığı “Soyut Kompozisyon”, Etnografya müzesinde bulunan Feyhaman Duran’ın “Nalbant Hasan Çavuş” ve Şevket Dağ’ın “Cami İçi” eserleri ile Milli Kütüphane bulunan Hüseyin Avni Lifij’den “Akgün” ve Halil Dikmen’den “Krom Madeni” adlı eserleri, özel koleksiyondan İbrahim Çallı’nın “Balo” eseri sanatseverler ile buluşuyor. Türk Tarih Kurumu (TTK) Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle çok özel bir sanat projesini hayata geçirdi.

TTK tarafından düzenlenen “Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim” sergisi asrın sanatsal serüvenine ışık tutacak. Türk resim sanatında iz bırakan 100 ressamın eserlerinden oluşan sergi ile daha önce çok gün yüzüne çıkmayan eserler de gün yüzüne çıkıyor. Proje Genel Koordinatörlüğü ve Küratörlüğünü Siret Uyanık’ın yaptığı sergi, 2 Temmuz tarihine kadar Ankara’da CerModern’de ziyaret edilebilecek.

Geçmişin değerlerini yeni yüzyıla taşıyacak

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin geçmişin kültür ve sanatsal değerlerini yeni yüzyıla taşımak için serginin önemli bir rol üstleneceğini ifade ederek, “Türk Tarih Kurumu tarafından hayata geçirilen “Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim” sergimiz Cumhuriyet’imizin kültür politikaları ve sanatsal eğilimlerini bir arada görmemizi sağlayacak, temsil gücü yüksek 100 ressamımızın tipik resimlerini ihtiva etmesi bakımından sanat tarihimizin bir tablosu sayılacaktır” dedi.

Çetin, sergi ile ilgili şunları söyledi: “Sergide 1914 kuşağından ve onların yetiştirdiği Cumhuriyet kuşağından 100 sanatçının 100 eseri Türkiye’nin resim sanatında geçirdiği evreleri gözler önüne seriyor. Sergimiz sanatseverlerin yanı sıra kültür ve sanat tarihini takip edenlerin özellikle ilgileneceği bir çalışma olarak bilim dünyasına ve toplumumuza ciddi katkı sunacak.”

Oluşturdukları seçki ile resim sanatçılarının çok bilinen, kanıksanmış eserlerinin dışına çıkarak, sanatçıları bilinenden başka boyutlarıyla belgeledikleri belirten Proje Genel Koordinatörü ve Sergi Küratörü Siret Uyanık ise, “Sergimiz kronolojik olarak 1923’ten 2023’e kadar olan süreçte yer alan dönemlerden, gruplardan ve bireysel eğilimlerden örnekler sunuyor. Konsept olarak 100 eserle sınırlandırdık ancak bu başlangıç, serginin devamı gelebilir” dedi.

Türk resim sanatının kilometre taşlarını oluşturan sanatçılara ait eserlerin yüzyılın sanatsal serüvenini de anlattığını belirten Uyanık, “Birçok sanatçı ailesi sergimize eserleriyle katkıda bulundu. Çağımızın yaşayan usta ressamlarının yanı sıra, aramızdan ayrılmış ancak Türk sanatının kilometre taşlarını oluşturan, bıraktıkları eserlerle gelecekte de eserleriyle yaşamaya devam edecek olan tüm sanatçılarımıza, sanatçı ailelerimize, kurum ve kuruluşlarımıza Türk milleti adına şükranlarımızı sunuyoruz” sözlerine ekledi.

Sergideki kadın ressamların eserleri de dikkat çekiyor

Başlangıçta soyut resim yapmayı istemeyen, hatta direnen Fahrelnissa Zeid’in “Soyut Kompozisyon”u sanatseverler ile buluşuyor. Aliye Berger’in şüphesiz en önemli eseri olan, Türkiye’de soyut sanatın ivme kazanmasında etkili olan “Güneşin Doğuşu”, Leyla Gamsız’ın “Bursa’dan”, Naile Akıncı’nın “Anadolu Kavağı”, Gencay Kasapçının “Noktanın Sonsuzluğu”, Tülay Tura Börtecene’nin “Ötekinin Yitiği” ve Neş’e Erdok’un “Özportre”- si görülecek eserler arasında. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonunda bulunan daha önce çok gün yüzüne çıkmayan, Şadan Bezeyiş ve Turgut Zaim’e ait eserler bulunuyor.