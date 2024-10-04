Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel Atatürk heykeli

Türkiye’nin sana­yi kuruluşlarından ASAŞ, Cumhuriyetin 100’üncü yılı için özel bir pro­jeye imza attı. Heykel sanat­çısı Seçkin Pirim, ASAŞ için geçmişten günümüze uza­nan Cumhuriyet yolculuğunu simgeleyen 100 katmandan oluşan Atatürk heykeli tasar­ladı.

Soyut bir Atatürk silueti olarak inşa edilen eserin mer­kezinde yer alan köprü; Ata­türk’ün Cumhuriyetin temel­lerini atmış, modern Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş ve bu ülkenin topraklarında yetişen insanlar için bir köprü görevi üstlenmiş olmasını sembolize ediyor. ASAŞ için Cumhuri­yet’in 100’üncü yılına özel ta­sarlanan 3 ton ağırlığındaki, yaklaşık 7 metre eninde ve 4 metre boyundaki alüminyum heykel, ASAŞ Sanat Atölye­si’nde üretildi.

Turizm ve Kültür Bakanlı­ğı’nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali kapsamında ASAŞ Sanat’ın 4 eseri 26 Eylül – 3 Ekim tarihlerinde AKM’de sergilendi. 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında ise İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda (Tarihi Alsancak Tekel Fabri­kası) sergilenecek. Seçkin Pi­rim’in çalışma tarzı olan kat­manlardan oluşan heykelin yapım süreci, Cumhuriyet’in kuruluşu ve bunun için veri­len mücadele ile özdeşleşti­rildi. İç yüzeyi parlak ve ayna özelliğinde olan eserin içine girenlerin kendilerini göre­bilmesiyle heykel ile verilmek istenen ‘Cumhuriyet’in eseri biziz, yüzü sensin’ mesajına vurgu yapılıyor.

“Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkıyoruz”

ASAŞ Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Safa Bayar Ya­vuz, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel olarak hazırladık­ları projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirtti. Yavuz; “Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i korumak hepi­mizin görevi. Sanata önem ve­ren bir marka olarak Seçkin Pirim’in tasarladığı bu özel Atatürk heykeli aracılığıyla biz de Cumhuriyet’imiz ve de­ğerlerine sahip çıkıyor, ‘Cum­huriyet’in eseri biziz” mesajı veriyoruz” diye konuştu.

Seçkin Pirim de, ASAŞ ile iş birliği sonucunda ortaya çıkan eserin yapım sürecini Cumhuriyet’in kuruluşu ve bunun için verilen mücadele ile özdeşleştirdiklerini belir­terek; “Heykelin ortaya çıkış süreci benim için de çok an­lamlı ve gurur vericiydi. Cum­huriyet’in 100’üncü yılında böyle özel bir esere imza attı­ğım için çok mutluyum. Hey­kelin, Cumhuriyet’e sahip çık­ma noktasında, gören herkese ilham vermesi en büyük dile­ğim” dedi.