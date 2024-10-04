Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel Atatürk heykeli
Sanatçı Seçkin Pirim ASAŞ için Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel, Cumhuriyetin her bir yılını temsilen 100 katmandan oluşan Atatürk heykeli tasarladı. ASAŞ Sanat Atölyesi’nde üretilen heykel, ‘Cumhuriyet’in eseri biziz, yüzü sensin’ mesajını veriyor.
Türkiye’nin sanayi kuruluşlarından ASAŞ, Cumhuriyetin 100’üncü yılı için özel bir projeye imza attı. Heykel sanatçısı Seçkin Pirim, ASAŞ için geçmişten günümüze uzanan Cumhuriyet yolculuğunu simgeleyen 100 katmandan oluşan Atatürk heykeli tasarladı.
Soyut bir Atatürk silueti olarak inşa edilen eserin merkezinde yer alan köprü; Atatürk’ün Cumhuriyetin temellerini atmış, modern Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş ve bu ülkenin topraklarında yetişen insanlar için bir köprü görevi üstlenmiş olmasını sembolize ediyor. ASAŞ için Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel tasarlanan 3 ton ağırlığındaki, yaklaşık 7 metre eninde ve 4 metre boyundaki alüminyum heykel, ASAŞ Sanat Atölyesi’nde üretildi.
Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali kapsamında ASAŞ Sanat’ın 4 eseri 26 Eylül – 3 Ekim tarihlerinde AKM’de sergilendi. 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında ise İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda (Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası) sergilenecek. Seçkin Pirim’in çalışma tarzı olan katmanlardan oluşan heykelin yapım süreci, Cumhuriyet’in kuruluşu ve bunun için verilen mücadele ile özdeşleştirildi. İç yüzeyi parlak ve ayna özelliğinde olan eserin içine girenlerin kendilerini görebilmesiyle heykel ile verilmek istenen ‘Cumhuriyet’in eseri biziz, yüzü sensin’ mesajına vurgu yapılıyor.
“Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkıyoruz”
ASAŞ Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Safa Bayar Yavuz, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel olarak hazırladıkları projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirtti. Yavuz; “Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i korumak hepimizin görevi. Sanata önem veren bir marka olarak Seçkin Pirim’in tasarladığı bu özel Atatürk heykeli aracılığıyla biz de Cumhuriyet’imiz ve değerlerine sahip çıkıyor, ‘Cumhuriyet’in eseri biziz” mesajı veriyoruz” diye konuştu.
Seçkin Pirim de, ASAŞ ile iş birliği sonucunda ortaya çıkan eserin yapım sürecini Cumhuriyet’in kuruluşu ve bunun için verilen mücadele ile özdeşleştirdiklerini belirterek; “Heykelin ortaya çıkış süreci benim için de çok anlamlı ve gurur vericiydi. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında böyle özel bir esere imza attığım için çok mutluyum. Heykelin, Cumhuriyet’e sahip çıkma noktasında, gören herkese ilham vermesi en büyük dileğim” dedi.