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Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel Atatürk heykeli

Sanatçı Seçkin Pirim ASAŞ için Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel, Cumhuriyetin her bir yılını temsilen 100 katmandan oluşan Atatürk heykeli tasarladı. ASAŞ Sanat Atölyesi’nde üretilen heykel, ‘Cumhuriyet’in eseri biziz, yüzü sensin’ mesajını veriyor.

Dünya Gazetesi
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Türkiye’nin sana­yi kuruluşlarından ASAŞ, Cumhuriyetin 100’üncü yılı için özel bir pro­jeye imza attı. Heykel sanat­çısı Seçkin Pirim, ASAŞ için geçmişten günümüze uza­nan Cumhuriyet yolculuğunu simgeleyen 100 katmandan oluşan Atatürk heykeli tasar­ladı.

Soyut bir Atatürk silueti olarak inşa edilen eserin mer­kezinde yer alan köprü; Ata­türk’ün Cumhuriyetin temel­lerini atmış, modern Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş ve bu ülkenin topraklarında yetişen insanlar için bir köprü görevi üstlenmiş olmasını sembolize ediyor. ASAŞ için Cumhuri­yet’in 100’üncü yılına özel ta­sarlanan 3 ton ağırlığındaki, yaklaşık 7 metre eninde ve 4 metre boyundaki alüminyum heykel, ASAŞ Sanat Atölye­si’nde üretildi.

Turizm ve Kültür Bakanlı­ğı’nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali kapsamında ASAŞ Sanat’ın 4 eseri 26 Eylül – 3 Ekim tarihlerinde AKM’de sergilendi. 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında ise İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda (Tarihi Alsancak Tekel Fabri­kası) sergilenecek. Seçkin Pi­rim’in çalışma tarzı olan kat­manlardan oluşan heykelin yapım süreci, Cumhuriyet’in kuruluşu ve bunun için veri­len mücadele ile özdeşleşti­rildi. İç yüzeyi parlak ve ayna özelliğinde olan eserin içine girenlerin kendilerini göre­bilmesiyle heykel ile verilmek istenen ‘Cumhuriyet’in eseri biziz, yüzü sensin’ mesajına vurgu yapılıyor.

“Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkıyoruz”

ASAŞ Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Safa Bayar Ya­vuz, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel olarak hazırladık­ları projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirtti. Yavuz; “Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i korumak hepi­mizin görevi. Sanata önem ve­ren bir marka olarak Seçkin Pirim’in tasarladığı bu özel Atatürk heykeli aracılığıyla biz de Cumhuriyet’imiz ve de­ğerlerine sahip çıkıyor, ‘Cum­huriyet’in eseri biziz” mesajı veriyoruz” diye konuştu.

Seçkin Pirim de, ASAŞ ile iş birliği sonucunda ortaya çıkan eserin yapım sürecini Cumhuriyet’in kuruluşu ve bunun için verilen mücadele ile özdeşleştirdiklerini belir­terek; “Heykelin ortaya çıkış süreci benim için de çok an­lamlı ve gurur vericiydi. Cum­huriyet’in 100’üncü yılında böyle özel bir esere imza attı­ğım için çok mutluyum. Hey­kelin, Cumhuriyet’e sahip çık­ma noktasında, gören herkese ilham vermesi en büyük dile­ğim” dedi.