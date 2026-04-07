Darüşşafakalı öğrenciler ve bağışçılardan sergi: Bir Tuval İki Nesil

Darüşşafaka Eğitim Kurumları öğrencileri ile Urla Rezidans bağışçılarının birlikte hazırladığı “Bir Tuval İki Nesil” resim sergisi, 6 Nisan’da Urladam Kültür ve Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı. Kuşaklar arası dayanışmayı sanat aracılığıyla görünür kılan sergi, 19 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

İki nesil aynı tuvalde buluştu

Sergide, 24 bağışçı ile 47 öğrencinin ortak emeğiyle ortaya çıkan eserler yer alıyor. Figüratif ve manzara çalışmalarının yanı sıra modern ve klasik esintiler taşıyan tablolar, akrilik teknik ve seramik dokunuşlarla zenginleştirildi. Açılışa Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet ile sanatçılar Ercan Kesal ve Nazan Kesal da katıldı.

Sanatla güçlenen dayanışma

Katılımcılar, serginin yalnızca estetik değil, aynı zamanda toplumsal bir değer taşıdığına dikkat çekti. Bağışçılar ve öğrenciler, sanatın birleştirici gücü sayesinde ortak bir üretim deneyimi yaşadıklarını ifade etti.