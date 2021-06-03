'Dayanışma ve Umut Sezonu'nda 561 sanatçı sahne aldı

İş Sanat’ın pandemi nedeniyle çevrim içi olarak 5 Kasım’da başlattığı 'Dayanışma ve Umut Sezonu' 31 Mayıs’ta yayınlanan orkestra şefi Serdar Yalçın yönetimindeki İstanbul Ensemble konseri ile tamamlandı.

Usta isimlerin yanında genç sanatçılara da sahnesinde yer veren İş Sanat, pandemi dolayısıyla kültür sanat hayatının içerisinde fiziksel olarak bulunamayan sanatseverlere 7 ay boyunca tamamı çevrim içi ve ücretsiz olarak YouTube kanalı ve internet sitesinden 250 içerik sundu.

561 sanatçının ve 100’e yakın sahne arkası personelinin işbirliğinde hazırlanan içerikler, 35 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

Sezonu değerlendiren İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, pandeminin olumsuz etkilerine neredeyse her sektörden çok daha fazla maruz kalan yaratıcı sektör çalışanları ile dayanışmak üzere yola çıkıldığını belirterek, “Konser salonumuzda, galerilerimizde, müzelerimizde fiziksel buluşmaya elverecek bir program yapmanın imkânsızlığı nedeniyle buruk duygularla başladığımız bu sezonda hiç beklemediğimiz yepyeni ufuklar keşfettik. Birlikte olduğumuz konserleri, beraber şarkı söylemeyi, alkış seslerini çok özledik ama çevrim içinde de hayallerimizin ötesinde bir katılıma ulaştık.” ifadelerini kullandı.

İş Sanat Sanat Yönetmeni Defne Turaç ise "Bir yılı aşkın süredir yaşadığımız pandeminin zorlu şartlarında ‘dayanışma ve umut’ diyerek başladığımız 21. sezonumuz, ülkemiz sanatçılarının iş birliğiyle büyüyerek milyonlarca sanatsevere ulaştı. 7 ay boyunca aynı heyecanla sürdürdüğümüz bu sezonu her zaman gururla hatırlayacağım” dedi.

49 konser yapıldı

İş Sanat, 17 klasik müzik konserini müzikseverlerle buluşturdu. Klasik müzik konserlerinin yanı sıra Türk halk ve Türk sanat müziği, caz, pop ve alternatif müzik alanında 32 konser daha yapıldı.

Geleneksel şiir ve hikâye dinletilerinin yeni örnekleri de sezonda yerini aldı. Genç tiyatro sanatçılarını sahnesinde ağırlayan İş Sanat Okuma Tiyatrosu sezon boyunca seyircilerin beğenisine sunuldu. Okuma Tiyatrosu’nun yanı sıra Provadan İzle ve Yazarının Sesinden projeleri de hayata geçirildi.

Masal Tiyatrosu kapsamında, Lerzan Pamir yönetiminde Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın’ın canlandırdığı masallar 28 hafta boyunca çocukları ve masal seven büyükleri bir araya getirdi. Masal Tiyatrosu’nun yanında çocuk atölyeleri ve senfoni orkestrası enstrümanlarının tanıtıldığı “Tanıştırayım” serisi izleyicilerin beğenisine sunuldu.