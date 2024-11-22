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Demir Demirkan: Yazmak benim için cesaret işi

‘Saklı Sandık Hikayeleri: Zamanın Derinlikleri’ ile yazar Demir Demirkan, planladığı dörtlemenin ilk kitabını yazdı. Hayal ve gerçeğin iç içe geçtiği hikaye, hem mistik hem de duygusal bir keşif sunarken, Demirkan’ın müzikten edebiyata uzanan yaratıcı serüvenine de ışık tutuyor.

Dünya Gazetesi
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Günay DEMİRBAĞ

Ünlü müzisyen ve yazar Demir Demirkan, ro­manı Saklı Sandık Hi­kayeleri: Zamanın Derinlik­leri ile edebiyat dünyasın­daki adımlarını sürdürüyor. Roman, dörtlemenin ilk ki­tabı, ikinci kitabın ise hika­yesini belirlendiğini öğreni­yoruz.

Demirkan, okuyucuyu bir sandık içerisinden çıkarak gerçekliğe geçen atın sırtında yolculuğa çıkarıyor. Fakat bu yolculuk gerçek mi hayal mi ikileminde kalan kahrama­nın ruhsal ve aşk dolu kendi­ne ulaşma serüvenine dönü­şüyor. Demirkan ile yeni ki­tabının oluşum sürecini ve edebiyata olan tutkusunu ko­nuştuk.

“Yazmak hep hayatımdaydı”

Demirkan, yazmaya olan ilgisinin geçmişte kı­sa hikayelerle başladığı­nı ve bu hikayelerin müziği­ne de yansıdığını söylüyor: “Pentagram ve solo albümle­rimdeki bazı şarkılar, yazdı­ğım kısa hikayelerden ilham aldı. Ancak bu hikayeleri to­parlayıp yayımlama fikrim hiç olmamıştı. Roman yazma düşüncem vardı ama buna ce­saret edemiyordum. 2023 ya­zında, bu işin üzerine gitme­ye karar verdim. İlk romanımı bitirmek bana büyük bir öz­güven verdi.”

“Hikayeler bir sabah aniden çıktı”

Demirkan, roman fikrinin ortaya çıkışını şu sözlerle an­latıyor: “Yazın Alaçatı’day­dım. İki günlüğüne İstanbul’a gelmiştim ve bir sabah erken­den aklıma bu fikir geldi. Otu­rup yazmaya başladım. As­lında hikayenin tüm taslağı o sabah çıktı. Bu da benim için büyük bir motivasyon oldu.”

Romanın yazım süre­si ise oldukça hızlı gerçek­leşmiş. Beş ayda tamamla­nan taslak, yayınevleriyle buluşmuş. Demirkan, süre­cin başında bazı yayınevle­rinden ret almasına rağmen, Kara Karga Yayınları’nın pro­jeye sıcak bakmasıyla kita­bın yayımlandığını belirtiyor: “Kara Karga gerçekten ki­tabın arkasında durdu. Bu benim için büyük bir şans. Doğru bir yayınevinde ol­duğumu düşünüyorum."

Saklı Sandık dörtlemesi nasıl şekillenecek?

Demirkan’ın dörtleme ola­rak planladığı serinin ilk kita­bı Zamanın Derinlikleri, her bir romanın farklı bir hikaye­ye odaklandığı bir yapıda. Bu kitaplar arasındaki ortak nok­ta ise sandık teması: “Her ki­tap başka bir sandığı ve onun­la ilgili hikayeyi anlatacak. Sandıklar, birbirine dolaylı olarak bağlı. Ancak karakter­ler ve hikayeler farklı olacak. Arada ‘misafir karakterler’ de görebiliriz. Bu fikir hoşuma gidiyor, ama henüz net değil.”

Yeni projeler ufukta

Demirkan, serinin ikinci ki­tabı üzerinde çalışmaya ya­kında başlayacağını söylüyor: “İkinci kitabın hikayesi ve te­ması belli. Yakında yazmaya başlarım diye düşünüyorum. Tahminen bir senemi alacak.”

Müzisyenliği ve yazarlığı aynı potada eriterek sanatını farklı bir boyuta taşıyan De­mir Demirkan, edebiyata kat­tığı yeni solukla dikkat çeki­yor. Saklı Sandık Hikayeleri: Zamanın Derinlikleri ile baş­layan bu macera, okuyucular için sürprizlerle dolu bir serü­ven vadediyor.

Kahramanın yolculuğu ve aşkın anlamı

Romanın teması, klasik bir “kahramanın yolculuğu” hikayesi gibi görünse de, Demirkan daha derin bir mesaj verdiğini belirtiyor: “Ana karakter, hayata ve kendine inancını kaybetmiş, dibe vurmuş bir ruh. Bu roman, onun aşk sayesinde kendini yeniden bulmasını ve yeniden yapılandırmasını anlatıyor. Ama buradaki aşk, bir kadın-erkek ilişkisinden çok daha derin, spiritüel bir anlam taşıyor.” Demirkan, kitabın başlığıyla kendi müziği arasında bir bağ olduğunu da ifade ediyor: “Albümümde bir şarkımın adı da ‘Zamanda Saklı’. Bölüm isimlerini yazarken bu bağlantı kendiliğinden gelişti.”