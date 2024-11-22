Demir Demirkan: Yazmak benim için cesaret işi

Günay DEMİRBAĞ

Ünlü müzisyen ve yazar Demir Demirkan, ro­manı Saklı Sandık Hi­kayeleri: Zamanın Derinlik­leri ile edebiyat dünyasın­daki adımlarını sürdürüyor. Roman, dörtlemenin ilk ki­tabı, ikinci kitabın ise hika­yesini belirlendiğini öğreni­yoruz.

Demirkan, okuyucuyu bir sandık içerisinden çıkarak gerçekliğe geçen atın sırtında yolculuğa çıkarıyor. Fakat bu yolculuk gerçek mi hayal mi ikileminde kalan kahrama­nın ruhsal ve aşk dolu kendi­ne ulaşma serüvenine dönü­şüyor. Demirkan ile yeni ki­tabının oluşum sürecini ve edebiyata olan tutkusunu ko­nuştuk.

“Yazmak hep hayatımdaydı”

Demirkan, yazmaya olan ilgisinin geçmişte kı­sa hikayelerle başladığı­nı ve bu hikayelerin müziği­ne de yansıdığını söylüyor: “Pentagram ve solo albümle­rimdeki bazı şarkılar, yazdı­ğım kısa hikayelerden ilham aldı. Ancak bu hikayeleri to­parlayıp yayımlama fikrim hiç olmamıştı. Roman yazma düşüncem vardı ama buna ce­saret edemiyordum. 2023 ya­zında, bu işin üzerine gitme­ye karar verdim. İlk romanımı bitirmek bana büyük bir öz­güven verdi.”

“Hikayeler bir sabah aniden çıktı”

Demirkan, roman fikrinin ortaya çıkışını şu sözlerle an­latıyor: “Yazın Alaçatı’day­dım. İki günlüğüne İstanbul’a gelmiştim ve bir sabah erken­den aklıma bu fikir geldi. Otu­rup yazmaya başladım. As­lında hikayenin tüm taslağı o sabah çıktı. Bu da benim için büyük bir motivasyon oldu.”

Romanın yazım süre­si ise oldukça hızlı gerçek­leşmiş. Beş ayda tamamla­nan taslak, yayınevleriyle buluşmuş. Demirkan, süre­cin başında bazı yayınevle­rinden ret almasına rağmen, Kara Karga Yayınları’nın pro­jeye sıcak bakmasıyla kita­bın yayımlandığını belirtiyor: “Kara Karga gerçekten ki­tabın arkasında durdu. Bu benim için büyük bir şans. Doğru bir yayınevinde ol­duğumu düşünüyorum."

Saklı Sandık dörtlemesi nasıl şekillenecek?

Demirkan’ın dörtleme ola­rak planladığı serinin ilk kita­bı Zamanın Derinlikleri, her bir romanın farklı bir hikaye­ye odaklandığı bir yapıda. Bu kitaplar arasındaki ortak nok­ta ise sandık teması: “Her ki­tap başka bir sandığı ve onun­la ilgili hikayeyi anlatacak. Sandıklar, birbirine dolaylı olarak bağlı. Ancak karakter­ler ve hikayeler farklı olacak. Arada ‘misafir karakterler’ de görebiliriz. Bu fikir hoşuma gidiyor, ama henüz net değil.”

Yeni projeler ufukta

Demirkan, serinin ikinci ki­tabı üzerinde çalışmaya ya­kında başlayacağını söylüyor: “İkinci kitabın hikayesi ve te­ması belli. Yakında yazmaya başlarım diye düşünüyorum. Tahminen bir senemi alacak.”

Müzisyenliği ve yazarlığı aynı potada eriterek sanatını farklı bir boyuta taşıyan De­mir Demirkan, edebiyata kat­tığı yeni solukla dikkat çeki­yor. Saklı Sandık Hikayeleri: Zamanın Derinlikleri ile baş­layan bu macera, okuyucular için sürprizlerle dolu bir serü­ven vadediyor.

Kahramanın yolculuğu ve aşkın anlamı

Romanın teması, klasik bir “kahramanın yolculuğu” hikayesi gibi görünse de, Demirkan daha derin bir mesaj verdiğini belirtiyor: “Ana karakter, hayata ve kendine inancını kaybetmiş, dibe vurmuş bir ruh. Bu roman, onun aşk sayesinde kendini yeniden bulmasını ve yeniden yapılandırmasını anlatıyor. Ama buradaki aşk, bir kadın-erkek ilişkisinden çok daha derin, spiritüel bir anlam taşıyor.” Demirkan, kitabın başlığıyla kendi müziği arasında bir bağ olduğunu da ifade ediyor: “Albümümde bir şarkımın adı da ‘Zamanda Saklı’. Bölüm isimlerini yazarken bu bağlantı kendiliğinden gelişti.”