Demircan: Türkiye yayıncılık sektöründe bölge lideri

İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası, 72 ülkeden 332 uluslararası yayıncı ile Türkiye’den 223 yayıncının katılımıyla 7 Mart'ta başlıyor.

Etkinliğin programı Atlas 1948 Sineması’nda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mehmet Burhan Genç, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu Başkanı Münir Üstün, Basın Yayın Birliği Başkanı Mustafa Karagüllüoğlu, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ve Fellowship Publishing Koordinasyon Kurulu Başkanı Yusuf Ünal’ın katıldığı basın toplantısıyla açıklandı.

Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Demircan, Türkiye’nin yayıncılıkta son 15 yılda gerçekleştirdiği atılımla basılan başlık sayısı ve perakende pazar büyüklüğü bakımından dünyanın ilk sıralarda gelen ülkelerinden biri haline geldiğini vurguladı. 2021 yılı sonu itibari ile üretilen başlık sayısının 87 bin 231, üretilen kitap adedinin ise ücretsiz dağıtılan eğitim kitapları hariç 438 milyon 679 bin 864’e ulaştığını belirten Demircan, şöyle konuştu:

“Böylelikle hem başlık hem de üretilen kitap adedi olarak tarihi bir rekor kırıldı. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy öncülüğünde bakanlığımız ve kamu kurumlarımız ile yayıncılık sektörü bileşenleri arasında oluşturulan güçlü iş birliği ve diyalog zemini sayesinde sektörün altyapısının güçlendirilmesi ve sektörün yapısal problemlerinin çözümü için önemli adımlar atılmış, çok sayıda faaliyet ve proje gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede bazı mali destek programları da hayata geçirilmiştir. Yenilerinin sektörümüze destek olmak üzere başlatılması için de yoğun çaba harcanmaktadır. Son yıllarda yayıncılık alanındaki yerli üretimini telif ticareti sayesinde başarılı bir şekilde yurt dışına açan Türkiye, uluslararası yayıncılık sektöründe en hızlı mesafe kaydeden ülkelerden biri olmuştur. Türkiye hâlihazırda Orta Doğu ve Balkanlar başta olmak üzere uluslararası yayıncılıkta bölgesel bir merkez haline gelmiştir. İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası etkinlikleriyle birlikte de sektördeki bölgesel iddiayı küresel ölçeğe taşıyacağız.”

Demircan, İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası etkinlikleri kapsamında ilk olarak 7-8 Mart 2022 tarihlerinde kültür ve yaratıcı endüstriler alanlarında Türkiye’de bir ilk olan ve onlarca yarışmacı adayı takım arasından seçilen 10 takımın yayıncılık sektörünü geliştirmeye yönelik yenilikçi proje ve fikirlerini yarıştıracağı “Yayıncılık Fikir Maratonu düzenleneceğini söyledi.

Dünyanın farklı ülkelerinden 40’a yakın edebiyat çevirmeninin katılımıyla Türkçe-Macarca, Türkçe-İtalyanca ve Türkçe-İspanyolca Edebi Çeviri Atölyeleri gerçekleştirileceğini anlatan Demircan, 8-10 Mart tarihleri arasında 72 ülkeden 332 uluslararası yayıncı ile Türkiye’den 223 yayıncının katılımıyla düzenlenecek olan “7. İstanbul Uluslararası Yayıncılık Profesyonel Buluşmaları”nın da telif ticaretine yönelik iş görüşmelerinin yapılacak olması nedeniyle büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bu yılki Onur Konuğu Macaristan

Bakan Yardımcısı Demircan, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği paydaşlığında düzenlenen bu etkinliğin bu seneki onur konuğunun Macaristan olduğunu açıkladı. Demircan, etkinlikler kapsamında uluslararası yayıncılık sektörünün en önemli kuruluşlarının yönetici ve temsilcilerinin de ağırlanacağı İstanbul Uluslar arası Yayıncılık Haftası Açılış Programı ve Yayıncılık Zirvesi’nin de düzenleneceğini belirtti.

Etkinliklerin 9 Mart 2022 gecesi AKM Tiyatro Salonu’nda Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ev sahipliğinde düzenlenecek olan İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası Gala Gecesi ve Ödül Töreni ile son bulacağını açıklayan Demircan, “Gecede Türk edebiyatı ve yayıncılığının dünyaya açılımına ve kültürümüzün yurt dışında tanıtımına ve de ülkemizin uluslararası telif alışverişindeki payının artmasına katkıda bulunanlar Yayıncılık Fikir Maratonu’nda dereceye girenlere ödüller takdim edilecek.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ahmet Misbah Demircan, bu haftanın düzenlenmesinde katkıları olan Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Basın Yayın Birliği, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Yayıncılar Birliği, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi,

İstanbul Kalkınma Ajansı, Cervantes Enstitüsü, İspanya Ankara Büyükelçiliği, İspanya Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı, Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’ne de teşekkürlerini sundu.

“İstanbul’un marka değerine büyük katkı”

Toplantıda konuşan İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da İstanbul’un Türkiye’nin kültür ve turizminin başat şehri olması ve kültürel faaliyetlerin küresel ölçüde İstanbul merkezli olmasının şehrin marka değerine ve kültürel birikimine büyük katkı vereceğini ifade etti.

“Sektörün büyümesi için çok önemli”

Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Ali Odabaş da konuşmasında, yayıncılık sektörü ile yakın temas ve dayanışma içerisinde olduklarını, bu tür etkinliklerin de hem sektörün büyümesi, gelişmesi ve ticari anlamda hak ettiği karşılığı alabilmesi adına büyük önem taşıdığını belirtti.

“Büyük telif anlaşmaları ticaretine zemin oluşturacak”

İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ise kültür endüstrilerinin sinema ve yayıncılık başta olmak üzere ekonomik boyutuyla ilgilendiklerini ve uluslararası pazarda daha fazla pay alabilmek adına bu tür faaliyetleri desteklediklerini, bu projenin de büyük telif anlaşmalarına ticaretine zemin oluşturacağını belirtti.

“İstanbul telif marketine dönüşecek”

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mehmet Burhan Genç de İstanbul'un bir telif marketi haline dönüşebilmesi için 7 yıldır “Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları – İstanbul Publishing Fellowship Programı” düzenlediklerini belirterek, “Uzak Asya’dan Latin Amerika’ya, Kuzey Avrupa’dan Afrika’ya kadar dünyanın dört bir köşesinden yayımcıları telif ve çeviri görüşmeleri için İstanbul’da buluşturan programa en çok katılım 52 başvuru ile Malezya’dan geldi. Malezya’yı sırasıyla 48 başvuru ile Brezilya, 38 başvuru ile Azerbaycan ve İngiltere, 26 başvuru ile İtalya, 23 başvuru ile Fransa, 18 başvuru ile Amerika ve İspanya, 16 başvuru ile Kanada takip etti. Her geçen yıl hedeflerini büyüten program böylelikle geçtiğimiz yıllara oranla rekor başvuru sayısına ulaşmış oldu.” dedi.

Basın Yayın Birliği Başkanı Mustafa Karagülleoğlu da Fellowship programının yayıncılık hayatı açısından son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Yayıncılar Meslek Birliği Federasyonu Başkanı Münir Üstün ise “Türkiye’nin büyümesi, sadece sanayi ile değil ancak yayıncılık, sinema gibi kültür endüstrileri bakımından da güçlü olması sayesinde gerçekleşebilir.” diye konuştu.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de konuşmasında yayıncılık hayatının kamu özel sektör işbirliğiyle gelişebileceğine ve uluslararası marketlerde İstanbul’un önümüzdeki yıllarda çok daha dikkat çekici seviyeye ulaşacağına dikkat çekti.