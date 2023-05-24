Demirkent Ödülleri 4'üncü kez sahiplerini buldu

Türkiye’nin alanında uzman ve saygın seçici kurulunun değerlendirmelerine sunularak ödüle layık görülen program ve eserler, ‘’Demirkent Ödülleri’’ töreninde sahipleri ile buluştu. 2020 yılından bu yana, topluma yarar sağlaya­cak çalışmaları özendirmek amacıyla düzenlenen ‘De­mirkent Ödülleri’ bu yıl 4’üncü kez düzenlendi. İş Sanat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, ekonomi, kültür sanat ve iş dünyasının önemli isimlerinden 500’e yakın kişi katıldı.

Türk basınının dua­yeni ve Dünya Gazetesi’nin kurucu­su M. Nezih Demirkent ile eşi ünlü tarihçi Prof. Dr. Işın Demirkent’in anısını yaşat­mak amacıyla kızları Didem Demirkent tarafından kurulan De­mirkent Eğitim ve Araştır­ma Vakfı’nın odağında; üniversi­telerin iletişim, tarih ve eko­nomi bölümlerinde öğrenim gören, başarılı ancak maddi imkanları sınırlı olan kız öğrenciler yer alıyor.

3 kategoride, 14 ödül verildi

İletişim, Tarih ve Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı olmak üzere 3 ana dalda toplam 14 ödül sahipleri ile buluştu. Ayrıca bu yıl ilk kez verilen Demirkent Özel Onur Ödülünün sahibi tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı oldu. Ödül kategorileri ile ödül alan program ve eserler şu şekilde:

İletişim Ödülleri

Yazılı Medya kategorisi

-Dergi Ödülü - Capital Dergisi

-Gazete Ödülü - Oksijen Gazetesi

Görsel Medya kategorisi

-Haber Programı Ödülü - Habertürk TV / Nedir Ne Değildir, Mehmet Akif Ersoy

-Gün­cel Program Ödülü - Bloomberg HT TV / Aslı Şafak ile İşin Aslı

-Dizi Ödülü - Show TV / Kızılcık Şerbeti, Evrim Alasya

Dijital Medya kategorisi

-Podcast Ödülü - Nilay Örnek / Nasıl Olunur?

-You­Tube Ödülü - Armağan Çağlayan / Gör Beni

İşitsel Medya Ödülü

-Kafa Radyo - Nihatla Sivrisinek

Sahne Sanatları Ödülü

-Zengin Mutfağı Oyunu - Şener Şen, Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan

Tarih Ödülü

-Mehmed Esad Safvet Paşa’nın Hayatı ve Faaliyetleri (1815-1883) - Bitlis Eren Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hasan Ali Çakmak

Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı Ödülleri

-Görsel Medya – NTV / Halkın Sanatı Dilek Hanif

-Dijital Med­ya - 1milyonkitap.com / Dr. Selçuk Şirin

-Yazılı Medya - Cumhuriyet Gazetesi / Çağdaş Bayraktar

İş ve akademi dünyasının başucu eseri ‘Ekonomi Sözlüğü’

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan Ekonomi Sözlüğü’nün gelirleriyle imkânı olmayan kız çocuklarının eğitim masraflarına destek olunması amaçlanıyor. Dijital ekonomiden küresel piyasalara değin çok sayıda kavramın bir araya getirildiği 454 sayfadan oluşan sözlükte, toplamda 1959 ekonomik terim yer alıyor. Ayrıca sözlük ile birlikte kız çocuklarının eğitimine destek olmak ve vakfa kaynak yaratmak amacıyla Prof. Dr. Işın Demirkent’in anısını yaşatmak için hazırlanan “Akademik Bakışla Haçlılar” kitabı da ödül gecesi satışa sunuldu.

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı Başkanı Didem Demirkent:

Cumhuriyete yakışır kız evlatlar yetiştirmek istiyoruz

Pozitif ayrımcılık yaparak kız çocuklarına ayrı bir değer veren vakfımız, sağladığı burslarla tarihini tanıyan, sosyolojik ve ekonomik olarak güçlü nesiller yetiştirmeyi hedefliyor. Bu yaşımda bir kadın olarak Cumhuriyetimize yakışır kız çocukları, kız evlatlar yetiştirmek istiyoruz. Bize düşen kadınların hayatta başarılı olmasını sağlamak ve onlara yaşam alanı açmak. Bizim en büyük sevincimiz onların başarıları olur. Onlar ilerledikçe bizim daha çok çalışmamız gerekecek. Üzerimize düşen budur.

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı Başkan Yardımcısı Burcu Kösem:

Ciddi ve değerli bir üretim yap, bu üretimden doğan değeri doğru kişilerle paylaş

4 yıl önce yola çıkarken elimizde iyi niyetimizden başka bir şey yoktu. Düşündüğümüz tek şey, iki duayen isim Nezih Demirkent ve Prof. Dr. Işın Demirkent’in yaşam hikayesine uygun bir kapsam oluşturmaktı. Bu kapsamı da en kısa şöyle özetleyebilirim: “Ciddi ve değerli bir üretim yap, bu üretimden doğan değeri doğru kişilerle paylaş.”

Ciddi ve değerli bir üretim yapmak, söylendiği kadar basit bir iş değildir. Burada ciddi olmaktan kastım asık suratlı olmak da değildir. Hayatı ciddiye almak, yaptığınız işi ciddiye almak, karşınızdaki kişiyi ciddiye almak Nezih Demirkent’ten alınması gereken bir yaşam dersidir. İkinci önemli kavram, değer üretilmesi...

Bilimsel ve mesleki bilginin etrafında toplanabileceği bir çekim alanı yaratmak ve bilginin burada birikmesini sağlamak… Bizim işimiz bilgiyle çünkü. Bilimsel, güncel, güvenilir ve faydalı bilgiyi üretmek, üretenleri bir etki alanı oluşturacak şekilde bir araya getirmek… İşte, Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın hedefi hep bu olacak.’

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı Genel Müdürü Prof. Dr. Nimet Elif Uluğ:

Gelecek kuşakları bugünün kız çocukları yetiştirecek

Bugünün üniversite genci çok yorgun, canı sıkkın, gökdelenlerin, alışveriş merkezlerinin vitrinlerinde, instagramda gördüğü zengin sofralarının, markalar dünyasının egemenliği altında ezilmiş durumda. Çünkü, yoğun bir tüketim baskısı altındalar, ancak temel gereksinimlerini bile karşılamaktan acizler…

Gençler için çalışmak, üretmek zorundayız. Onlara yardım etmek, el vermek zorundayız, çünkü onlar geleceğin anne babaları yetişkinleri olacaklar. Ama en çok da kız çocuklarımıza destek olmak zorundayız. Çünkü geleceğin kuşaklarını, onlar yetiştirecekler.

Ödüller

Görsel medya haber programı

Görsel Medya Haber Programı Ödülü: Habertürk TV Nedir Ne Değildir Mehmet Akif Ersoy

Ödülü, Mehmet Akif Ersoy adına Habertürk TV Haber Koordinatörü Süreyya Üstünel, Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı Başkan Yardımcısı Burcu Kösem’in elinden aldı.

Yazılı medya gazete

Yazılı Medya Gazete Ödülü: Oksijen Gazetesi

Ödül, Oksijen Gazetesi Haber Müdürü Öğe Demirkan’a WILAT Başkanı Esra Kıvrak tarafından verildi.

Dizi ödülü

Görsel Medya Dizi Ödülü: Show TV Kızılcık Şerbeti

Ödülü, oyuncu Evrim Alasya ile Gold Yapım Genel Koordinatörü Ahsen Tüzün Baltepe, Bloomberg HT TV Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu’nun elinden aldı.

Güncel program

Görsel Medya Güncel Program Ödülü: Bloomberg HT TV Aslı Şafak ile İşin Aslı

Aslı Şafak’a ödülü KAGİDER Başkanı Emine Erdem tarafından verildi.

İşitsel medya

İşitsel Medya Ödülü: Kafa Radyo Nihat’la Sivrisinek

Ödül, Kafa Radyo Programcısı Salih Gümbüşoğlu’na Yeni Medya Elektronik Yayıncılık CEO’su Sümeyra Teymur tarafından verildi.

Dijital medya

Dijital Medya Podcast Ödülü: Nilay Örnek ile nasıl olunur?

Nilay Örnek