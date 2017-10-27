Deniz Tekin ile mor ve ötesi fizy’de sahne alıyor

27 Ekim 2017

Dijital müzik platformu fizy, konser sezonunu başlattı. Türkiye’nin ve dünyanın en ünlü sanatçılarının canlı konserleri, dijital müzik platformu fizy’de yayınlanıyor.



fizy, Tarkan’ın Harbiye’deki konserlerini dijital müzik platformu fizy üzerinden yayınlamış, sanatçının milyonlarca hayranı konseri izleme imkanı elde etmişti.



Volkswagen Arena’da yarın gerçekleşecek Yerli Yerinde Festivali de fizy üzerinden izlenebilecek. Deniz Tekin saat 16:30’da, mor ve ötesi ise 21:30’da sahneye çıkacak ve en sevilen şarkılarını fizy kullanıcıları için canlı söyleyecek.

Kadebostany, Baba Zula konserleri fizy'de yüklendi

fizy aboneleri canlı konser izlemenin yanı sıra, geçmiş konserleri de dilediği zaman dilediği yerde istediği kadar izleme imkanına kavuşuyor. Daha önce Sound Garden Festivali’nde sahneye çıkan Kadebostany’nin konseri fizy’de yüklendi. Konserin videosunu Premium kullanıcıları dilediği zaman izleyebilecek.



Geçen hafta Babylon Bomonti’de gerçekleşen ve fizy’den canlı yayınlanan Baba Zula konserine gidemeyenler de gelecek aydan itibaren konseri cep telefonundan izlemek mümkün olacak.