Dijital çağda nostalji akımı: Pikap ve plak satışları artışa geçti, gençler ilgi gösterdi

Dijital platformların müzik dünyasındaki ağırlığına rağmen pikap ve plaklara yönelik ilgi yeniden yükselişe geçti. Özellikle gençler arasında artan nostalji merakı, satış rakamlarına da yansıdı. Resmi verilere göre geçtiğimiz yıl 1 milyondan fazla plak basıldı.

Teknolojiye rağmen nostalji akımı...

Teknolojinin sunduğu kolay erişime rağmen gençler, analog ses deneyimine yöneliyor. Özellikle rock müzik plaklarına talep dikkat çekerken, caz ve Türk sanat müziği gibi türlere olan ilgi de artıyor.

NTV'de yer alan habere göre, pikaplar artık yalnızca koleksiyonerlerin değil, yeni neslin de tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor.

Gençlerin ilgisi yoğun: Umarım büyük bir koleksiyonum olur

Plak almaya gelen genç müşteri, plak dinleme deneyimini “Daha önce hiç dinlememiştim. Aradaki fark bayağı bir var. Daha çok doğal bir sesi olarak yansıtılıyor bize. Kapının önünde resimleri gördük, ürünleri gördük, dikkatimizi çekmiştik. Bütçemize uygun bir şey bulursak da alacağız. Hep bir plak hayranlığım vardı zaten. Bir gün umarım böyle kocaman bir plak koleksiyonum olur" sözleriyle anlattı.

Esnaf: 17 yaşında müşterim var

Uzun yıllardır Balat’ta esnaflık yapan bir plak satıcısı ise gençlerin ilgisinin son dönemde belirgin şekilde arttığını belirtti. Esnaf, “15 yaşında da müşterim var, 20 yaşında da müşterim var ama en küçük yaştaki müşterim 11 yaşında. Özellikle 70'li yıllar, 80'li yılların sanatçılarının plaklarına rağbet var. Ben 20 senedir Balat’ta esnaflık yapıyorum. Gerçekten şu son dönemde plak, gramofon ve plak pikaplara gerçekten güzel bir rağbet var. Dün 17 yaşında hanımefendi geldi pikaba merak sarmış. Kimi caz istiyor, kimi Gülden Karaböcek istiyor. Tabii sanat müziğine çok meyilli gençlerimiz de var. 500 liralık da plak var. İşte atıyorum 1000-1500 liralık da plak var. Cihazlara geldiğimizde 2500 lirayla 10 bin lira arasında cihazlarımız mevcut.” ifadelerini kullandı.

Fiyatlar nadirliğe göre değişiyor

Fiyatlar ise ürünün türüne ve nadirliğine göre değişiklik gösteriyor. Plaklar 500 liradan başlayıp 1.500 liraya kadar çıkarken, pikap fiyatları 2.500 lira ile 10 bin lira arasında değişiyor.