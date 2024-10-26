Dinozor adlı dev güvercin New York’u selamlıyor

Heykel, Onuncu Cadde'nin üzerinde konumlanarak kentin kentsel manzarasına hem düşündürücü hem de mizahi bir yorum katacak. Dinozor başlığı, güvercinin tarih öncesi atalarına bir gönderme yaparak, dinozorlar ile günümüz insanları arasında çarpıcı bir paralellik kuruyor.

17. yüzyılda Avrupalı yerleşimciler tarafından New York’a getirilen güvercinler, şehrin sokaklarında tanıdık bir manzara olarak yaşamaya devam ediyor. Eser, New York'ta insan nüfusunu aşan güvercin nüfusuna adandı.