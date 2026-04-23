Dışarıdan yiyecek-içecek getirenleri engelleyen sinemaya para cezası

İspanya’da tüketici hakları tartışması büyüyor. Algeciras bölgesinde faaliyet gösteren sinema zinciri Yelmo Cines, müşterilerin dışarıdan yiyecek ve içecek getirmesini yasakladığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Endülüs Bölgesi Sağlık ve Tüketici İşleri yetkilileri, şikâyetler sonrası Yelmo Cines’e 45 bin Euro ceza verdi. Uygulamanın tüketici mevzuatına aykırı olduğu belirtildi.

Yetkililer, söz konusu uygulamayı ciddi bir ihlal olarak sınıflandırdı. Bölgede bu tür ihlaller için 10 bin ila 100 bin Euro arasında ceza uygulanabiliyor.