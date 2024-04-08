Disney Plus, Can Yaman'ın başrolünde yer aldığı 'El Turco' dizisini yayınlamaktan vazgeçti

Disney Plus, Can Yaman’ın başrolünde olduğu ‘El Turco’ dizisini yayınlamaktan vazgeçti. Gazete Duvar'ın C21 Media'dan aktardığı habere göre; Ay Yapım, dizi için bu hafta MIPTV'den başlayarak farklı platformlarla görüşecek.

Orhan Yeniaras'ın El Turco (II. Viyana Kuşatmasının Bilinmeyen Yönleri) romanından esinlenen drama, 1683'teki İkinci Viyana Kuşatması'nda yaralandıktan sonra yerleştiği Kuzey İtalya'daki Moana köylüleri tarafından bakılan ve daha sonra derebeylerine ve onların ağır vergilerine karşı başarılı bir köylü ayaklanması örgütleyen Osmanlı askeri Balaban Ağa'nın hikayesini anlatıyor.

Atatürk dizisini de yayınlamamıştı

Maliyetleri düşürmek ve içerik stratejisini yeniden şekillendirmek üzere harekete geçen Disney+ geçen yıl Türkiye'deki yapımların neredeyse yüzde 80'ini platformundan kaldırdı. Çekirdek pazarlara odaklanmaya karar veren şirketin Mustafa Kemal Atatürk'ü konu alan Atatürk dizisinden de vazgeçmesi büyük tepki çekmişti.