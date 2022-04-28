Disney Plus'ın fiyatı belli oldu

Türkiye’de 14 Haziran'da yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus’ın ücreti belli oldu.

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney Plus'ın standart fiyatlandırması aylık 35 TL olarak belirlendi. Yıllık üyelik ise 350 TL olacak.

Öte yandan şirket, izleyicilerle buluşması adına özel bir teklif de sundu. Bu teklifte ise yıllık üyelik 280 TL olarak açıklandı.

Söz konusu özel tekliften yararlanmak isteyenlerin 14 Haziran'dan önce kayıt olması ve 26 Haziran'a kadar ödeme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.