Diyarbakır Kitap Fuarı yedinci kez misafirlerini ağırlayacak

25 Eylül 2019

Mahir SOLMAZ

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği yanı sıra Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile hazırlanan Diyarbakır 7’nci Kitap Fuarı, 28 Eylül - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Diyarbakır Kitap Fuarı’nda, aralarında Adnan Özyalçıner, Canan Tan, Ahmet Telli, Mine Söğüt, Altan Öymen, Aytül Akal, Ahmet Şimşirgil, Latife Tekin, Bahadır Yenişehirlioğlu, Feryal Saygılıgil, Kemal Hamamcıoğlu, Lal Laleş, Birsen Ekim Özen, Şener Özmen, Kemal Varol, Ayşe Hür, Şeyhmus Diken, Berken Bereh, Gaye Boralıoğlu, Erdoğan Aydın, Toprak Işık, Gülseren Budayıcıoğlu, Selim Temo, Çiğdem Gündeş, Vecdi Erbay ve İsmail Beşikçi’nin de bulunduğu pek çok değerli yazar ve şair okurlarıyla bir araya gelecektir. Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkıları olan Diyarbakır Kitap Fuarı, yedinci yılında dokuz gün boyunca kitapseverleri ağırlayacaktır. Fuara 130 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken, fuar süresince panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 75 kültür etkinliği düzenlenecektir. Etkinlikler ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacaktır. Girişin ücretsiz olduğu Diyarbakır Kitap Fuarı her gün 10.0019.30 saatleri arasında, kapanış gününe kadar ziyaret edilebilecek.