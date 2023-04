Dj Egeme, dünya çapında beğeni topluyor

Takip Et

İtalya merkezli Plak Şirketi Moblack Records tarafından 17 Şubat’ta piyasaya sürülen No Nginya, kısa sürede en çok dinlenen şarkılar arasına girdi. Birçok global müzik platformunda hızlıca ilk sıralara çıkan şarkı, Afro House tarzı müzikseverler tarafından beğeni topladı.

Kenya’da yaşayan Sofiye Nzau’nun sözlerini yazdığı No Nginya’nın müziği DJ Egeme’ye ait. İzmirli olan ve seçkin mekanlarda DJ’lik yapan Egeme, daha önce de Dance With Fire isimli şarkıyla adını duyurmuştu. Çıkardığı son şarkı No Nginya genç müzisyenin daha da tanınmasını sağladı. Dünya çapında beğeni toplayan ve listelerde üst sıralara çıkan şarkı son da olmayacak.

DJ Egeme, şu an dünyaca ünlü şarkıcı İdd Aziz ile çalışıyor. Egeme üstünde çalıştıkları şarkının yakın zamanda piyasada olacağını söyledi.