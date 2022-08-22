'Dört Anlaşma' sesli kitabı Türkçe olarak yayımlandı

ABP Yayınevi, Don Miguel Ruiz'in 'Dört Anlaşma' adlı sesli kitabını Türkçe olarak yayımladı. İlk kez sesli formatta Türkçe olarak yayımlanan kitap, 10 yıldan fazla bir süredir New York Times’ın “en çok satanlar” listesinde bulunuyor.

Uluslararası sesli kitap platformu ABP Publishing’in Türkiye iştiraki olan ABP Yayınevi, 10 yılı aşkın bir süredir çok satanlar listesinde bulunan Don Miguel Ruiz'in “Dört Anlaşma” kitabını Türkçe dilde sesli kitap olarak yayınladı.

“Dijital cihazlarda mutlaka bulunması gereken bir kitap”

ABP Publishing Şef Editörü Viktoria Salnikova, 'Dört Anlaşma' kitabının ilk kez Türkçe sesli kitap olarak kayıt alındığına dikkat çekti. Görme engelliler başta olmak üzere kitap okumaya vakti olmayanların sesli kitaplara büyük ilgi gösterdiğini belirten Viktoria Salnikova, “Sesli kitaplar son yıllarda büyük ilgi görüyor. Kitapseverler, en çok satan kitapları sesli olarak dinlemek istiyor. Bu sebeple kitapseverlerin başucu kitaplarından olan 'Dört Anlaşma' kitabını sesli kitap olarak yayınlamaya karar verdik. Okuyucuyu Toltek bilgeliği ile tanıştıran kitap, kitapseverlerin dijital cihazlarında mutlaka bulunması gereken bir kitaptır. ABP Publishing olarak bu bilinçle Dört Anlaşma’yı Türkçe dilde sesli kitap dünyasına kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Viktoria Salnikova, şunları kaydetti: “Kitapları Türkçe seslendirmeden önce ekibimizle özenli bir araştırma yapıyoruz. Türk kitapseverlerin odaklandığı konuları ve kategorileri belirleyerek, kitap seçiminde sorumlu bir yaklaşım sergiliyoruz. Deneyimli yazarlarla, çevirmenlerle ve seslendirme sanatçıları ile iş birliği yapıyoruz. Sesli kitapların her aşamasında editör ekibimiz titiz bir çalışma yapıyor.”

10 yıldır en çok okunanlar listesinde

Don Miguel Ruiz’in 'Dört Anlaşma' adlı kitabı 10 yıldan fazla bir süredir New York Times’ın “en çok satanlar” listesinde bulunuyor. Kırk altı dile çevrilen kitap, temel Toltek bilgeliğini paylaşıyor. Ruiz, kitabında mutsuz ve acı veren sınırlayıcı düşüncelerin sebeplerini ortaya koyuyor.

ABP Yayınevi, uluslararası yayıncılık grubu ABP Publishing’in bir parçası olarak Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Türkçe sesli kitap yayıncılığında öncülerinden biri olan ABP Yayınevi, çeşitli dillerde sesli kitaplar yayınlıyor.