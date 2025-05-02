D’S damat'ın reklam yüzü Teoman oldu

Erkek giyimin önemli markalarından D’S damat, Rock müziğin ünlü ismi Teoman ile “Güzel bir gün smokin için” sloganıyla yeni bir kampanyaya imza attı.

D’S damat’ın yeni marka yüzü olan Teoman, firmanın ürettiği smokinlerle özgün tarzını birleştirdi.

"Güzel bir gün" şarkısından ilham alındı

Yeni sezon için hazırlanan kampanya filminde ise Teoman’ın popüler şarkılarından “Güzel bir gün”den ilham alındı.

Kampanya, İstanbul ve Londra merkezli kreatif ajans Monroe imzası taşıyor. Reklam filminin yönetmen koltuğunda Baki oturdu.

Kampanya görsellerinin arkasında ise ünlü moda fotoğrafçısı Emre Güven bulunuyor.