Dünyaca ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran hayatını kaybetti

22 Ağustos 1934'te İstanbul'da dünyaya gelen ve Cumhuriyet’in ilk kuşak keman virtüözlerinden olan Ayla Erduran, dünya çapındaki başarısıyla hayatı boyunca Türkiye'yi gururlandırdı. 90 yaşında vefat eden sanatçının kayıp haberini ilk olarak sosyal medyadan Piyanist Gülsin Onay paylaştı.

Onay üzüntüsünü şu ifadelerle paylaştı: "Ne büyük bir kayıp… Ayla Erduran’ı kaybettik. Büyük kemancımız, eşsiz müzisyenimiz artık aramızda değil. Onun sanatıyla, müziğiyle dokunduğu gönüller her zaman hatırlayacak. Müziğiyle yaşattığı duygular, bıraktığı izler silinmeyecek. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Sevenlerinin, ailesinin ve müzik camiamızın başı sağ olsun. Bu topraklardan böyle bir sanatçı geçtiği için ne kadar şanslı olduğumuzu her zaman hatırlayacağız."

Kemanı kalbiyle çalan sanatçı...

Dünyaca ünlü bir diğer müzisyen olan Fazıl Say ise Alya Erduran'ın kaybını şu cümlelerle ifade etti: "Çok değerli Ayla Erduran’ın bugün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ayla Erduran, olağanüstü bir keman sanatçısıydı, gerçek bir müzisyendi. Yıllarca, onun konserleri ile büyüdük, onun gibi hür ve özgür ruhlu bir sanatçıyı tanıyarak çok şey öğrendik. Ayla, kalbiyle çalardı. Her notaya ruhunu katardı, acısıyla tatlısıyla, uzun bir 90 yıllık ömründe, hayatın getirdikleri ve götürdükleri, tüm doğası ile onun yaptığı müziğe tamamen yansırdı. Duyarlı bir sanatçıydı.

Cesurdu. Bir yandan -gerçek sanatçılığa özgü- “Yaralı bir ruh” idi. Ayla hanım yakın aile dostumuzdu, Ahmet Say’ın da benim de… Hepimizin başı sağ olsun. Müzik dünyası önemli bir değerini yitirdi. Işıklarda uyusun sevgili Ayla Erduran."

"Ayla'yı Dinler misiniz?"

3 yaşında başladığı keman eğitiminin ardından 11 yaşından itibaren Paris'te müzik eğitimi almaya devam eden Ayla Erduran, 90 yıllık yaşamına sayısız başarı sığdırdı. Evin İlyasoğlu, Erduran'ın hayatını 2002 yılında 'Ayla'yı Dinler misiniz?' adlı biyografik romanında anlattı.

Paris Ulusal Konservatuvarı’ndan birincilikle mezun olan sanatçı, 1951–1955 arasında ABD’de, 1957–1958'de Moskova Konservatuvarı’nda görev aldı. 1957 Wieniawski yarışmasında yüz yirmi kemancı arasında ilk altıya girerek ödül kazandı.

Avrupa'nın çeşitli kentlerinde, Güney Amerika'da ve ABD, Kanada, Orta Doğu, Hindistan, Afrika, Rusya, Azerbaycan ve Türkiye'nin pek çok köşesinde turneler yaptı. 1971'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı ünvanını aldı. 1973'ten 1990'lara kadar İsviçre'deki Conservatoire Populaire'de ve Lozan Konservatuvarı ustalık sınıfında öğretmenlik yaptı.

2007'de Erhan Karaesmen imzalı 'Evrenimizi İç Işıklarıyla Aydınlatanlar Ayla Erduran Müzik Ve Keman' kitabı çıkan sanatçı, 2012'de Fransız Senatosu'nun 'Onur Madalyası'na layık görüldü.