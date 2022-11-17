Dünyanın ilk kalem festivali 25 Kasım'da başlıyor

Türkiye’nin ve dünyanın ilk kalem festivali olan PenFest, 25-27 Kasım 2022 tarihleri arasında Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek.

Bu yıl 3.kez markakalem.com tarafından hazırlanan festival, prestij kalem markaları, koleksiyonerleri ve kalem tutkunlarının katılımıyla uluslararası bir organizasyona dönüşecek.

İlk kez 2018 yılında gerçekleşen festivale pandemi sonrası yoğun ilgi bekleniyor. 2018'de 3.500 kişi, 2019'da 7000 kişinin ziyaret ettiği festivale bu yıl 10.000’den fazla katılım bekleniyor.

PenFest’te kalem tasarımcılarının yaptığı eserler ve kalemin yolculuğunda hayat bulan yazı sanatları yer alacak. Televizyoncu ve yazar Fatih Türkmenoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek festivalde, ziyaretçileri kalem ve yazı arasındaki yolculuğa dair mini sohbetler ve yarışmalar bekliyor.

"Esas yolculuk burada başlıyor"

Aynı zamanda festivalin ev sahipliğini yapan markakalem.com kurucusu Faruk Atalar; ‘’Kalem öyle bir dünya ki onu ancak onun büyüsüne kapılıp gidenler anlayabilir. Yıllardır kalemlerin o naif dokunuşlarını tanıyan biri olarak PenFest, bu rengârenk dünyanın; eşsiz kimyasını, dokusunu yakından görmek, hissetmek isteyenler için güzel bir fırsat’’ olduğunu söyledi. ‘’Her yaştan kalem tutkunlarının ilgiyle ziyaret ettiği ayrıcalıklı bir festival” olduğunun altını çizen Atalar, “Geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz ilgiden dolayı bu yıl 3 güne çıkardığımız PenFest’i 3. kez yine aynı heyecanla düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz’’ dedi.

"Dünyadaki ilk ve tek kalem organizasyonu"

PenFest'in dünyada kalem markalarının bir araya geldiği ilk ve tek organizasyon olduğunu belirten Atalar, "Dünya’da kalem markalarının bir araya geldiği tek organizasyon olduğunu belirtirsek hedef kitle oldukça geniş. Hep kullandığımız bir tabir vardır 7’den 70’e… Biz bu tabiri 7’den 80’e 90’a...olarak adlandırıyoruz. Çünkü hedef kitlemiz gerçekten çok geniş. Örneğin 2019 yılında harçlığını biriktirip PenFest’e gelen minik bir öğrenciye Parker’ın kurucusu George S. Parker’ın 3. kuşak torunu Geoffrey Parker hem minik ziyaretçimizle sohbet etti hem de beğendiği kalemi satın almasında kendisine yardımcı oldu. Özetlemek gerekirse, geçtiğimiz senelerde olduğu üzere bu sene de kaleme karşı özel ilgisi olan, yazmayı seven, kalemlerini tamir ettirmek, yeni tasarım kalemler satın almak ve sektörün son koleksiyonlarını yakından görüp deneyimlemek isteyen, yazarlarımız, iş insanları, prestij kalem meraklıları, koleksiyonerleri ve kaleme özel ilgi duyan herkes diyebiliriz. PenFest geçtiğimiz yıllarda Doğan Hızlan, Buket Uzuner, Sunay Akın, Kültür ve Turizm eski Bakanı sayın Nabi Avcı gibi çok özel konuklar ağırladı. Bu yıl da kültür, siyaset ve hayatın pek çok alanından önemli isimlerin festivalimizi ziyaret edeceğini umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Festivale katılacak markalar

Festivale katılacak markalara ilişkin de bilgi veren Atalar, "PenFest’de bu sene yaklaşık 60 marka yer alacak. Bunlardan bazıları; Parker, Pelikan, Faber-Castell, Callligart, Caren, Conklin, Cross, De Atramentis, Diplomat, e+m Germany, Esterbrook, Fabio Ricci, Flexbook, GalenLeather Co., Graf Von Faber-Castell, Han Pen, Keskin Color, Kaweco, Kilk, İhsan Özuysal, Inoxcrom, FP Design, Noodler’s, Nuuna, J.Herbin, Lamy, Moleskine, Montegrappa, Monteverde USA, Ohto, Scrikss, Rhodia, Porsche Design, Platinum, Sheaffer, Steelpen, Stüdyo Ağaçkakan, Tibaldi, Tomoe River, TWSBI, Vav Leather, Visconti, Waterman, Waldmann, Akif Gözcü, El Casco, Meteksan, gibi ünlü kalem, defter ve aksesuarları markaları yer alacak. Tasarım harikası özel seriler koleksiyonerlerle ve kalem tutkunlarıyla bir araya gelecek. Bunlara ek olarak ünlü kalem markalarının Vintage ürünleri de Penfest’te ilk kez sergilenecek. Bu sene Wancher markası Japon Urishi sanatı ile üretilen özellikli markalarımızdan. Ayrıca Stüdyo Ağaçkakan (El Yapımı Ürünler), Tamenuri (El Yapımı Ürünler) gibi markalar yer alacak. Ek olarak yeni kalem tasarımcıları, girişimci sanatçılar bu sene de festivalde yer alacak" ifadelerini kullandı.

Atalar, festivalde yer alan kalemlerin fiyat aralığının ise 100 TL ile 300.000 TL arasında değişeceğini ifade etti.