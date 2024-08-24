Dünyanın ilk Robot ve Yapay Zeka Müze projesi Türk mimara ait

Güney Kore’nin başkenti Seul, teknoloji ve yapay zeka alanındaki en son gelişmeleri ziyaretçileriyle buluşturacak yeni bir müzeye ev sahipliği yapmaya başladı. Günlük 500 ziyaretçi kapasitesiyle hizmet verecek olan müzede, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin ve üniversitelerinin geliştirdiği sürücüsüz araçlar, robotik teknolojiler ve yapay zeka uygulamaları sergilenecek. Bu iddialı projenin mimarı ise Türk mimar Melike Altınışık. Seul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında düzenlenen uluslararası mimari yarışmada birinci seçildi.

47 proje arasından uluslararası başarı

Melike Altınışık, yarışmaya 177 ekibin ön katılım yaptığını, teslim edilen 47 proje arasından seçilen beş finalistten biri olduklarını ve jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda birincilik ödülüne layık görüldüklerini ifade etti. Birincilik ödülünün ardından Seul’de ofis kurduklarını ve Seul Büyükşehir Belediyesi ile sözleşme imzalayarak projeye başladıklarını belirtti. Altınışık, müze tasarımında robotlar, yapay zeka teknolojileri ve ziyaretçiler için ilham verici bir dünya yaratmayı hedefleyen akıllı tasarım ve yapım metodolojilerine dayanan özgün bir mimari dil oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi. Bina yüzeyinin organik formu sayesinde peyzajı iç mekanla bütünleştirdiklerini vurgulayan Altınışık, yaya ve araç trafiğini düzenleyen ara mekanlar yaratarak, çağdaş mimari ifade ile teknolojik yenilik arasındaki diyaloğu müzenin tasarım felsefesinin temel unsuru olarak benimsediklerini belirtti.

Müze binası, Dördüncü Sanayi Devrimi ile uyumlu mimari tasarım teknolojileri ve ileri mühendislik tekniklerinin entegrasyonunu yansıtan bir yapım metodolojisiyle inşa edildi. Altınışık, hem tasarım hem de inşa sürecinde yüksek hassasiyet sağlamak amacıyla Akıllı Bina Bilgi Modellemesi teknolojisinin kullanıldığını belirtti. Müzenin dış cephesindeki akışkan ve küresel tasarım, dijital üretim ve tersine mühendislik yöntemlerinin birleşimiyle elde edildi.

Yapının merkezi dikey sergi tüneli, havacılık ve denizcilik endüstrilerinde kullanılan ileri teknolojilerle inşa edildi ve bu yenilikçi yaklaşım, müzenin mimarisine de yansıtıldı. Girişinde ziyaretçileri karşılayan robotlar ve yürüyen merdivenle erişilen dikey sergi tüneli, bu dünya ile yapay zeka teknolojileri dünyası arasındaki sınırı bulanıklaştıran bir eşik olarak tasarlandı. Altınışık, Seul Robot ve Yapay Zeka Müzesi’nin bir müzeden çok daha fazlası olduğunu belirtti. Bu yapının, mimarinin, bilimin ve teknolojinin geleceğinin görülebileceği bir yapı olduğunu vurgulayan Altınışık, müzenin Güney Kore için bir sembol ve dünyadaki ilk Robot ve Yapay Zeka Müzesi olduğunu söyledi. Ayrıca, bu projenin ardından Güney Kore’de birçok yeni proje için teklif aldıklarını sözlerine ekledi.