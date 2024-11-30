Düzce'deki antik kent kazılarında pişmiş topraktan yapılmış tiyatro bileti bulundu

Tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan antik kentteki kazı çalışmaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ve Düzce Belediyesi'nin desteğiyle Konuralp Müze Müdürlüğü Başkanlığı tarafından 5 yıldır sürdürülüyor. Düzce'de Konuralp bölgesindeki antik kentteki kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 eser bulundu.

Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen pişmiş topraktan yapılmış tiyatro bileti, Afrodit betimlemeli heykelcik ve Thyrsus figürü gün yüzüne çıkarıldı.

Tiyatro alanının yüzde 80'i ortaya çıkarıldı

Antik tiyatronun, restore edilmesiyle 10 bin kişilik sanat merkezine kavuşacaklarını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, tiyatro alanının yaklaşık yüzde 80'inin gün ışığına kavuştuğunu aktararak "Hem bulunduğumuz coğrafya çevresinde hem de ülkemiz genelinde büyük önem arz eden tarihi eserleri hiç bozulmamış halde bulduk" dedi.